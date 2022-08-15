Merkez Bankası anketiyle 4A, 4B, 4C, SSK, BAĞ-KUR, Emekli, Memur zammı hesaplı TABLO! En düşük 11.007 maaş geliyor! 2023 Ocak'ta %70,60 ZAM!

Ocak zammı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Temmuz ayında zam alan milyonlarca emekli ve memurlar bu kez Ocak ayını bekliyor. 2023 zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. TÜİK ve Merkez Bankası son verileri açıkladı. Böylelikle de yaklaşan zama ilişkin de yeni bilgiler geldi. TÜİK Temmuz enflasyonunu açıklarken Merkez Bankası da ilk kez yıl sonu beklenti anketini duyurdu. Peki SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? Ocak 2023'te en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte merakla beklenen meslek meslek emekli ve memur maaş TABLOSU...