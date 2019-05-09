Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor. Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor. Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Bazı bankalar 450 liraya varan ödemeyi 700 liraya kadar çıkardı. Emekliyi bankaya kazandıran yakınları da 125 lira promosyon alabiliyor. Peki bankaların emeklilere verdiği promosyon ne kadar? İşte detaylar...
Emekliye 700 toruna 125 TL! Bankaların emeklilere verdiği promosyon ne kadar?09.05.2019 09:24
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