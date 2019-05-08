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Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar olacak?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

08.05.2019 21:39 - Son Güncelleme: 08.05.2019 21:49
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar olacak?

2018 yılında alınan kararın ardından her yıl ardından Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere ikramiye ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ramazan ayına gelmemizle birlikte yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş "Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak sorusunun yanıtı...

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli vatandaşlar emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerine denk geliyor. Emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emekliye farklı günlerde yatması bekleniyor.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar olacak?

İKİNCİSİ AĞUSTOS'TA

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar olacak?

Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar olacak?

HİSSE ORANINDA ÖDEME YAPILACAK

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor.

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