Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar olacak?

2018 yılında alınan kararın ardından her yıl ardından Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere ikramiye ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ramazan ayına gelmemizle birlikte yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş "Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak sorusunun yanıtı...