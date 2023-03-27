RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Emekliye (%70) 1.300 TL İNTİBAK zammı! SSK, Bağkur + 2000-2002-2005-2008 sonrası sigortalılar TEK ÇATIDA! 7.500 TL+ 1.300 TL ödeme, prim eşitliği, seyyanen zam...

Emekliye (%70) 1.300 TL İNTİBAK zammı! SSK, Bağkur + 2000-2002-2005-2008 sonrası sigortalılar TEK ÇATIDA! 7.500 TL+ 1.300 TL ödeme, prim eşitliği, seyyanen zam...

Emekliye yapılan iyileştirmeler sonrası taban maaşlar 7.500 TL'ye çıkarıldı. Emekli bayram ikramiyeleri ise 2.000 TL olarak belirlendi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, diğer taleplerinin de karşılanmasını istedi. Bundan sonraki süreçte, 2000'den sonra emekli olanlar için intibak yasasının çıkarılması istendi. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? 2000'den sonra emekli olanların maaşlarına zam yapılacak mı? İntibak yasası kimler için geçerli olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
27.03.2023 18:43 - Son Güncelleme: 27.03.2023 18:43
Emekliye %70 1.300 TL İNTİBAK zammı! SSK, Bağkur + 2000-2002-2005-2008 sonrası sigortalılar TEK ÇATIDA! 7.500 TL+ 1.300 TL ödeme, prim eşitliği, seyyanen zam...

Milyonlarca emeklinin en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Bu gelişmelerin ardından gözler intibak yasasına çevrildi. İntibak çıkarsa 2000 sonrası emekli olanların maaşlarında artış meydana gelecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ardından gözler intibak yasasına çevrildi. Peki, İntibak yasası çıkacak mı, son gelişmeler neler? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye %70 1.300 TL İNTİBAK zammı! SSK, Bağkur + 2000-2002-2005-2008 sonrası sigortalılar TEK ÇATIDA! 7.500 TL+ 1.300 TL ödeme, prim eşitliği, seyyanen zam...

TÜED GENEL BAŞKANI ERGÜN'DEN İNTİBAK TALEBİ!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, diğer taleplerinin de karşılanmasını istedi.

Emekliye %70 1.300 TL İNTİBAK zammı! SSK, Bağkur + 2000-2002-2005-2008 sonrası sigortalılar TEK ÇATIDA! 7.500 TL+ 1.300 TL ödeme, prim eşitliği, seyyanen zam...

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, 22 Mart'ta TÜED'i ziyaretinde, taleplerini içeren 24 maddelik bir dosya sunduklarını aktardı

Emekliye %70 1.300 TL İNTİBAK zammı! SSK, Bağkur + 2000-2002-2005-2008 sonrası sigortalılar TEK ÇATIDA! 7.500 TL+ 1.300 TL ödeme, prim eşitliği, seyyanen zam...

Dosyadaki, düşük emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin artırılması taleplerinin, kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Bilgin'e, katkılarından dolayı teşekkür etti. Kazım Ergün, şunları kaydetti:

Emekliye %70 1.300 TL İNTİBAK zammı! SSK, Bağkur + 2000-2002-2005-2008 sonrası sigortalılar TEK ÇATIDA! 7.500 TL+ 1.300 TL ödeme, prim eşitliği, seyyanen zam...

"Uzun süredir dile getirdiğimiz en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnununuz. Diğer taleplerimizin de karşılanmasını bekliyoruz.

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