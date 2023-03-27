Emekliye (%70) 1.300 TL İNTİBAK zammı! SSK, Bağkur + 2000-2002-2005-2008 sonrası sigortalılar TEK ÇATIDA! 7.500 TL+ 1.300 TL ödeme, prim eşitliği, seyyanen zam...
Emekliye yapılan iyileştirmeler sonrası taban maaşlar 7.500 TL'ye çıkarıldı. Emekli bayram ikramiyeleri ise 2.000 TL olarak belirlendi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, diğer taleplerinin de karşılanmasını istedi. Bundan sonraki süreçte, 2000'den sonra emekli olanlar için intibak yasasının çıkarılması istendi. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? 2000'den sonra emekli olanların maaşlarına zam yapılacak mı? İntibak yasası kimler için geçerli olacak? İşte detaylar...
Milyonlarca emeklinin en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Bu gelişmelerin ardından gözler intibak yasasına çevrildi. İntibak çıkarsa 2000 sonrası emekli olanların maaşlarında artış meydana gelecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ardından gözler intibak yasasına çevrildi. Peki, İntibak yasası çıkacak mı, son gelişmeler neler? İşte detaylar...
TÜED GENEL BAŞKANI ERGÜN'DEN İNTİBAK TALEBİ!
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, diğer taleplerinin de karşılanmasını istedi.
Dosyadaki, düşük emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin artırılması taleplerinin, kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Bilgin'e, katkılarından dolayı teşekkür etti. Kazım Ergün, şunları kaydetti: