SSK, Bağkur'luya '7440' sayılı yapılandırma fırsatı! 14.6 milyon kişi tek kümede! Prim, emeklilik keseneği, İHYA, GSS, EYT'liye 90+25 formülü! Listeler geldi!
SGK yapılandırma fırsatı hakkında aramalar hız kazandı. SGK tarafından yapılandırma avantajları açıklandı. Part time ile çalışanlar eksik günlerini tamamlayacak, isteğe bağlı sigortalılar ise yapılandırma kapsamında yer alacak. Peki, SGK borçlarında yapılandırma fırsatları neler? İşte detaylar...
Yapılandırma yasası hakkında aramalar hız kazandı. 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12 Mart tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun kapsamında yeniden yapılandırmaya konu olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları da belirlendi. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarında yeniden yapılandırma fırsatları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte detaylar...
SGK borçları için yapılandırma fırsatı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarında yeniden yapılandırma fırsatlarını gelin birlikte inceleyelim...
7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12 Mart tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.