RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'luya '7440' sayılı yapılandırma fırsatı! 14.6 milyon kişi tek kümede! Prim, emeklilik keseneği, İHYA, GSS, EYT'liye 90+25 formülü! Listeler geldi!

SSK, Bağkur'luya '7440' sayılı yapılandırma fırsatı! 14.6 milyon kişi tek kümede! Prim, emeklilik keseneği, İHYA, GSS, EYT'liye 90+25 formülü! Listeler geldi!

SGK yapılandırma fırsatı hakkında aramalar hız kazandı. SGK tarafından yapılandırma avantajları açıklandı. Part time ile çalışanlar eksik günlerini tamamlayacak, isteğe bağlı sigortalılar ise yapılandırma kapsamında yer alacak. Peki, SGK borçlarında yapılandırma fırsatları neler? İşte detaylar...

takvim.com.tr
28.03.2023 09:36 - Son Güncelleme: 28.03.2023 09:37
14.6 milyon kişi tek kümede! SSK, Bağkur’luya ’7440’ sayılı yapılandırma fırsatı! Prim, emeklilik keseneği, İHYA, GSS, EYT’liye 90+25 formülü! Listeler geldi!

Yapılandırma yasası hakkında aramalar hız kazandı. 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12 Mart tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun kapsamında yeniden yapılandırmaya konu olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları da belirlendi. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarında yeniden yapılandırma fırsatları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

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14.6 milyon kişi tek kümede! SSK, Bağkur’luya ’7440’ sayılı yapılandırma fırsatı! Prim, emeklilik keseneği, İHYA, GSS, EYT’liye 90+25 formülü! Listeler geldi!

SGK borçları için yapılandırma fırsatı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarında yeniden yapılandırma fırsatlarını gelin birlikte inceleyelim...

14.6 milyon kişi tek kümede! SSK, Bağkur’luya ’7440’ sayılı yapılandırma fırsatı! Prim, emeklilik keseneği, İHYA, GSS, EYT’liye 90+25 formülü! Listeler geldi!

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12 Mart tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

14.6 milyon kişi tek kümede! SSK, Bağkur’luya ’7440’ sayılı yapılandırma fırsatı! Prim, emeklilik keseneği, İHYA, GSS, EYT’liye 90+25 formülü! Listeler geldi!

Söz konusu kanun kapsamında yeniden yapılandırmaya konu olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları şu şekilde:

14.6 milyon kişi tek kümede! SSK, Bağkur’luya ’7440’ sayılı yapılandırma fırsatı! Prim, emeklilik keseneği, İHYA, GSS, EYT’liye 90+25 formülü! Listeler geldi!

SGK tarafından takip edilen ve 12.03.2023 tarihine veya bu kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan:

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