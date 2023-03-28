Ödemeler arttı, e-Devlet'ten başvurulacak! PTT'den sosyal yardım isteyenlere müjde az önce geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 2 bin 59 lira...
E-Devletten başvurup onay alanlar ödemelerini PTT'den alıyor. 2023 yılında sosyal yardım ödemelerine zam geldi. Buna göre SED ödemeleri de arttı. Vatandaşlar okul okuyan çocukları adına Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi alabiliyor. Devletin sunduğu imkanlardan yararlanmak isteyenler ilköğretimde okuyan çocukları için 3 bin 90 lira, ortaöğretimde okuyan çocuklar için 3 bin 295 lira ödeme alabilecek. Okul öncesi için de 2 bin 59 lira ödeme yapılacak. İşte başvuru detayları.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardımlar devam ediyor. E-Devlet üzerinden çocuklu ailelerin ödeme alabileceği duyuruldu. Öncelikle başvuru alınıyor, şartları sağlayanlara tak diye PTT'den düzenli ödemeler yapılmaya başlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafıdan 50'den fazla farklı kalemlerde yapılan sosyal yardım ödemeleri hem anneye hem babaya hem çocuğa, yaşlı genç farketmeksizin ödeniyor. Peki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) nedir, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ ÖN BAŞVURUSU
Bu hizmeti kullanarak, ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler.
Bu hizmetten yararlandırılan çocukların durumları en geç üçer aylık süreler ile izlenmektedir. İzlemelerde hizmetin devamı veya sonlandırılması değerlendirilmektedir.
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ ÖN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli geliri bulunmayan ailelerin çocukları ekonomik destek hizmetinden yararlandırılmaktadır. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti için yapılan başvurulara yapılan araştırma inceleme ve değerlendirme sonucunda karar verilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki bilgilendirmeyi okuduktan sonra başvuru için karar veriniz. İsterseniz ikamet ettiğiniz ilde size en yakın sosyal hizmet merkezine dilekçeyle veya şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.
(SED) SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ NEDİR?
Ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile psiko - sosyal destek sistemidir.
SED Hizmetinden Kimler Yararlandırılabilir.