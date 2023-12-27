En düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkması durumunda yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanların aylığı 7500 liraya, yüzde 50 hissesi olanın 5 bin liraya, yüzde 25 hissesi olanın da 2 bin 500 liraya çıkacak. Buna göre 7500 lira yetim aylığı alan (iki yıllık aylık kadar) 187 bin liranın üzerinde evlenme yardımı alabilecek.
YAŞ SINIRI VAR MI?
Evlilik yardımı, çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği, annesi veya babası vefat eden, ölüm geliri ya da aylığı alan kız çocuklarına nakdi olarak veriliyor. Evlilik yardımında yaş sınırı ve sigorta kolu ayırımı bulunmuyor.
İkramiye hakkı bulunanlar ilk evliliğini 40 yaşında da yapsa alma hakkı bulunuyor. Evlilik desteği hak sahibinin en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanıyor.