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En düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkması durumunda yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanların aylığı 7500 liraya, yüzde 50 hissesi olanın 5 bin liraya, yüzde 25 hissesi olanın da 2 bin 500 liraya çıkacak. Buna göre 7500 lira yetim aylığı alan (iki yıllık aylık kadar) 187 bin liranın üzerinde evlenme yardımı alabilecek.