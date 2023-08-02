Emekliye %61,01 kök zam tablosu şekillendi! SSK, Tarım, Bağkur, SGK'lıya en düşük 10.553,60 TL çıplak maaş! %15 intibak payı, TÜİK enflasyon farkı, seyyanen ödeme...

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Temmuz ayında gerçekleştirilen yeni düzenleme ile birlikte, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren maaş hesapları ve ek ödeme detayları belli oldu. Bu düzenleme sonucunda, tüm emeklilere yüzde 25 oranında zam yapıldı ve maaş ödemeleri gerçekleştirildi. Öte yandan 2024 Ocak zammı için ilk ipucu geldi ve yeni emekli maaş zammı için hesaplama yapıldı. Peki, Ocak'ta en düşük emekli kök maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...