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Emekliye %61,01 kök zam tablosu şekillendi! SSK, Tarım, Bağkur, SGK'lıya en düşük 10.553,60 TL çıplak maaş! %15 intibak payı, TÜİK enflasyon farkı, seyyanen ödeme...

Emekli ve memurun yeni zamlı maaşları belli oldu. Temmuz ayı zamlarının ardından gözler şimdiden gelecek yılın Ocak ayında yapılacak olan zamma çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ağustos'ta ilk verileri kamuoyu ile paylaşacak ve gelecek yılın Ocak ayı zammı için ipucu verecek. TÜİK'in açıklayacağı bu veri, memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşları için beklentileri şekillendirecek önemli bir referans olacak. Merkez Bankası ve AA enflasyon tahminini açıkladı. Böylelikle yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor. Peki, emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 16:26 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 17:22
Emekliye %61,01 kök zam tablosu şekillendi! SSK, Tarım, Bağkur, SGK’lıya en düşük 10.553,60 TL çıplak maaş! %15 intibak payı, TÜİK enflasyon farkı, seyyanen ödeme... 1

Temmuz ayında gerçekleştirilen yeni düzenleme ile birlikte, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren maaş hesapları ve ek ödeme detayları belli oldu. Bu düzenleme sonucunda, tüm emeklilere yüzde 25 oranında zam yapıldı ve maaş ödemeleri gerçekleştirildi. Öte yandan 2024 Ocak zammı için ilk ipucu geldi ve yeni emekli maaş zammı için hesaplama yapıldı. Peki, Ocak'ta en düşük emekli kök maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Emekliye %61,01 kök zam tablosu şekillendi! SSK, Tarım, Bağkur, SGK’lıya en düşük 10.553,60 TL çıplak maaş! %15 intibak payı, TÜİK enflasyon farkı, seyyanen ödeme... 2

TEMMUZ ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon oranı TÜFE, saat TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. Temmuz ayı enflasyon beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Emekliye %61,01 kök zam tablosu şekillendi! SSK, Tarım, Bağkur, SGK’lıya en düşük 10.553,60 TL çıplak maaş! %15 intibak payı, TÜİK enflasyon farkı, seyyanen ödeme... 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Enflasyon tahmini için ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

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