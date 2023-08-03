İslam Memiş Ağustos ayında altını nelerin beklediğini açıkladı! Altın alanlar, satanlar 1 saniye beklemesin! O tarihte... 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları kaç para oldu?

1 Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde altın piyasasının değişken performansına dikkat çekti. 2023 yılı itibarıyla altın sürekli olarak yükseliş trendinde olmasına rağmen, son aylarda dalgalanmalar görülmekte. Memiş'e göre, 2024 yılında dünya genelinde sıkı para politikalarının devam etmesi muhtemel. Bu durum ons altının dar bir bant aralığında seyretmeye devam edeceği anlamına geliyor.

2 Merkez Bankalarının Kararları ve Altın Üzerindeki Etkileri Memiş, merkez bankalarının faiz kararlarının altın piyasaları üzerinde önemli etkiler yarattığını vurguladı. Özellikle FED, ECB ve TCMB'nin mesajlarının altın yatırımcıları tarafından yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Memiş'e göre, bu bankaların veri odaklı aksiyonları, altın piyasalarının geleceğini şekillendirebilir.