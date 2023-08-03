İslam Memiş Ağustos ayında altını nelerin beklediğini açıkladı! Altın alanlar, satanlar 1 saniye beklemesin! O tarihte... 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları kaç para oldu?

Altın piyasalarında heyecanlı günler yaşanmaya devam ediyor. İşin uzmanlarından İslam Memiş, Ağustos ayında altın piyasalarında öngörülen gelişmeleri ve yatırımcılara yönelik kritik uyarıları paylaştı. Altın yatırımcılarının dikkatle takip etmesi gereken noktalar şunlar. Küresel ekonomik faktörler, altın fiyatlarını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Ağustos ayında küresel ekonomik belirsizlikler ve dalgalanmalar, altın fiyatlarında oynaklığa neden olabilir. Merkez bankalarının politika kararları, enflasyon ve döviz kurları gibi konular yakından izlenmelidir.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde altın piyasasının değişken performansına dikkat çekti. 2023 yılı itibarıyla altın sürekli olarak yükseliş trendinde olmasına rağmen, son aylarda dalgalanmalar görülmekte. Memiş'e göre, 2024 yılında dünya genelinde sıkı para politikalarının devam etmesi muhtemel. Bu durum ons altının dar bir bant aralığında seyretmeye devam edeceği anlamına geliyor.
Memiş, merkez bankalarının faiz kararlarının altın piyasaları üzerinde önemli etkiler yarattığını vurguladı. Özellikle FED, ECB ve TCMB'nin mesajlarının altın yatırımcıları tarafından yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Memiş'e göre, bu bankaların veri odaklı aksiyonları, altın piyasalarının geleceğini şekillendirebilir.
İslam Memiş, 2024 yılında merkez bankalarının kontrol sürecini sürdüreceği bir endişenin olduğunu dile getirdi. Özellikle enflasyon konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Memiş'e göre, 2023 yılının son çeyreğinde hızla yükselen enflasyon, 2024 yılında da devam edebilir. Bu noktada yatırımcıların enflasyon verilerini yakından takip etmeleri önem arz ediyor.