Milyonların yüzü gülecek! 2. torba yasada marşa basıldı! Bağkur affı, yaş şartı, taşerona kadro, TYP, MTV, annelere prim indirimi...

Türkiye'nin gündemini meşgul eden önemli gelişmelerden biri daha yaşandı. Milyonları etkileyen 1. torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tarihi adımın ardından hükümet, yeni bir torba yasa hazırlığına başladı. İkinci torba yasa, EYT (Erken Emeklilik Hakkı), staj-çıraklık süreleri, Bağkur affı ve 5000 prim gibi önemli konuları içerecek. Meclis, Temmuz zammını artıran torba teklifini yasalaştırarak tatile girdi. Tatil dönüşünde ise milyonlara emeklilik müjdesini içeren bu düzenlemeyi ele alacak.