Milyonların yüzü gülecek! 2. torba yasada marşa basıldı! Bağkur affı, yaş şartı, taşerona kadro, TYP, MTV, annelere prim indirimi...

Türkiye'nin gündemini meşgul eden önemli gelişmelerden biri daha yaşandı. Milyonları etkileyen 1. torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tarihi adımın ardından hükümet, yeni bir torba yasa hazırlığına başladı. İkinci torba yasa, EYT (Erken Emeklilik Hakkı), staj-çıraklık süreleri, Bağkur affı ve 5000 prim gibi önemli konuları içerecek. Meclis, Temmuz zammını artıran torba teklifini yasalaştırarak tatile girdi. Tatil dönüşünde ise milyonlara emeklilik müjdesini içeren bu düzenlemeyi ele alacak.
Yeni torba yasa maddeleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 20 milyonu aşkın memur ve emeklinin Temmuz zammını yükselten önemli yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu sevindirici gelişmenin ardından hükümet, 2. torba yasa tasarısını hazırladı. Bu tasarıda emeklilik müjdesi verilmesi ve emekliliği kolaylaştıracak adımların atılması planlanıyor. İşte 2. torba yasa maddeleri...
İLK ADIM BAĞKUR
Emeklilik reformu kapsamında yapılan çalışmalardan biri, Bağ-Kur'lular için atılacak adımlar olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnaf ve çiftçiler dahil olmak üzere 1 milyon Bağ-Kur'lu için prim gün şartını düşürmeyi planlıyor.
Mevcut 9000 gün olan prim gün şartı, 7200 güne indirilecek.