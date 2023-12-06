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Emekliye %6 ek ödemeli yeni maaş artışı çıktı! En düşük 7.500 emekli maaşı alan SGK-SSK-Bağkur'luya 2.000 TL seyyanen zam eklenecek! %8'lik Refah Payı dahil...

Emekliler ve memurlar arasında merakla beklenen yeni maaş artışlarına dair detaylar netleşti. Hükümetin aldığı karar doğrultusunda, 7.500 liranın altında aylık alan 6 milyonun üzerindeki emeklilerin kök aylıkları artacak. Ayrıca, 4.5 milyon memurun maaşlarına seyyanen zamlı artış yapılacak. Emekliler için yapılan maaş artışlarına ilişkin detayları kuruşu kuruşuna hesapladık. Peki, en düşük emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 06:25 Güncelleme 06 Aralık 2023, 06:25
Emekliye %6 ek ödemeli yeni maaş artışı çıktı! En düşük 7.500 emekli maaşı alan SGK-SSK-Bağkur’luya 2.000 TL seyyanen zam eklenecek! %8’lik Refah Payı dahil... 1

Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon emekli ile 4 milyon kamu görevlisini yakından ilgilendiren enflasyon rakamları ve maaş artışları, son 5 aylık döneme ait verilerle birlikte açıklandı. Bu açıklamalar, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı mensupları başta olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Kasım ayında enflasyon yüzde 3,28 artarak kaydedildi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 61,98 olarak belirlendi. Peki, Ocak'ta en düşük SSK, Bağkur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emekliye %6 ek ödemeli yeni maaş artışı çıktı! En düşük 7.500 emekli maaşı alan SGK-SSK-Bağkur’luya 2.000 TL seyyanen zam eklenecek! %8’lik Refah Payı dahil... 2

Milyonlarca emekli ve memur için Ocak zammıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. 5 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte maaşlara yapılacak artışlar da netleşmeye başladı.

Emekliye %6 ek ödemeli yeni maaş artışı çıktı! En düşük 7.500 emekli maaşı alan SGK-SSK-Bağkur’luya 2.000 TL seyyanen zam eklenecek! %8’lik Refah Payı dahil... 3

7.500 liranın altında aylık alan 6 milyonun üzerindeki emeklinin kök aylıkları artarken 4.5 milyon memura artış seyyanen zam üzerinden yapılacak.

Emekliye yapılması beklenen seyyanen zammın 2 bin ile 3 bin lira arasında olacağı üzerinde duruluyor. Ancak resmi açıklama henüz gelmedi.

Emekli artışlarıyla ilgili soruların cevapları şöyle;

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