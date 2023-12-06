Emekliye %6 ek ödemeli yeni maaş artışı çıktı! En düşük 7.500 emekli maaşı alan SGK-SSK-Bağkur'luya 2.000 TL seyyanen zam eklenecek! %8'lik Refah Payı dahil...

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Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon emekli ile 4 milyon kamu görevlisini yakından ilgilendiren enflasyon rakamları ve maaş artışları, son 5 aylık döneme ait verilerle birlikte açıklandı. Bu açıklamalar, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı mensupları başta olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Kasım ayında enflasyon yüzde 3,28 artarak kaydedildi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 61,98 olarak belirlendi. Peki, Ocak'ta en düşük SSK, Bağkur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...