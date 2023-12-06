Emekliye %6 ek ödemeli yeni maaş artışı çıktı! En düşük 7.500 emekli maaşı alan SGK-SSK-Bağkur'luya 2.000 TL seyyanen zam eklenecek! %8'lik Refah Payı dahil...

Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon emekli ile 4 milyon kamu görevlisini yakından ilgilendiren enflasyon rakamları ve maaş artışları, son 5 aylık döneme ait verilerle birlikte açıklandı. Bu açıklamalar, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı mensupları başta olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Kasım ayında enflasyon yüzde 3,28 artarak kaydedildi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 61,98 olarak belirlendi. Peki, Ocak'ta en düşük SSK, Bağkur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
Milyonlarca emekli ve memur için Ocak zammıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. 5 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte maaşlara yapılacak artışlar da netleşmeye başladı.
7.500 liranın altında aylık alan 6 milyonun üzerindeki emeklinin kök aylıkları artarken 4.5 milyon memura artış seyyanen zam üzerinden yapılacak.
Emekliye yapılması beklenen seyyanen zammın 2 bin ile 3 bin lira arasında olacağı üzerinde duruluyor. Ancak resmi açıklama henüz gelmedi.
Emekli artışlarıyla ilgili soruların cevapları şöyle;