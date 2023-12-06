Emekli ve memura yüksek zam! Ortalama maaş 37.500 TL | Kuruşu kuruşuna hesapladık

1 Milyonlarca emekli ve memur için Ocak zammıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. 5 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte maaşlara yapılacak artışlar da netleşmeye başladı.

2 7.500 liranın altında aylık alan 6 milyonun üzerindeki emeklinin kök aylıkları artarken 4.5 milyon memura artış seyyanen zam üzerinden yapılacak. Emekli artışlarıyla ilgili soruların cevapları şöyle;