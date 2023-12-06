Emekli ve memura yüksek zam! Ortalama maaş 37.500 TL | Kuruşu kuruşuna hesapladık

7.500 liranın altında aylık alan 6 milyonun üzerindeki emeklinin kök aylıkları artacak, 4.5 milyon memura artış seyyanen zamlı maaş üzerinden yapılacak. Peki emeklileri ne kadar artış bekliyor? Kuruşu kuruşuna hesapladık. İşte detayları...
Milyonlarca emekli ve memur için Ocak zammıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. 5 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte maaşlara yapılacak artışlar da netleşmeye başladı.
7.500 liranın altında aylık alan 6 milyonun üzerindeki emeklinin kök aylıkları artarken 4.5 milyon memura artış seyyanen zam üzerinden yapılacak. Emekli artışlarıyla ilgili soruların cevapları şöyle;
YENİ YILDA MEMUR ZAMMI HANGİ TUTAR ÜZERİNDEN OLACAK?
Temmuz ayında memura yüzde 17.55+8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldı. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama maaş da 25 bin liraya çıktı.