Emekliye %21'lik Refah Payı artışı çıktı! En düşük emekli maaşı alan Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 3.364 TL zam yansıyacak! 6 aylık enflasyon farkı dahil...

Temmuz ayında SSK , Bağ-Kur , Emekli Sandığı emeklilerine yapılan %25'lik zamdan sonra, gözler 2024 yılına çevrildi. Özellikle alt sınırdan maaş alan emeklilerin kök maaş artışı nedeniyle ek zam alamaması, Ocak ayındaki maaşların ne kadar olacağı sorularını beraberinde getirdi. Kasım ayındaki ikramiye haberleriyle sevinç yaşayan emekliler, şimdi Aralık ayı enflasyon oranlarını bekliyor.

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2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında %25 artışla güncellenen maaşlar, yeni yılda da zamlı olarak ödenmeye devam edecek. Ancak, net zam oranları Ocak ayında açıklanacak olan kanun teklifiyle belirlenecek. İşte, bazı maaş gruplarına yapılabilecek zam oranlarına dair hesaplamalar: