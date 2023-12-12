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Emekliye %21'lik Refah Payı artışı çıktı! En düşük emekli maaşı alan Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 3.364 TL zam yansıyacak! 6 aylık enflasyon farkı dahil...

2024 yılına girerken emeklilerin maaşlarına yönelik heyecan dorukta. Yapılan tahminlere göre, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 50'ye çıkması bekleniyor. Bu durum, emekli maaşlarında gözle görülür bir artış anlamına geliyor. Şu anda 8 bin lira alan bir emekli, 5 aylık enflasyona göre maaşını 10 bin 692 liraya çıkaracak. Benzer şekilde, 12 bin lira alan bir emekli ise 5 aylık enflasyon oranıyla maaşını 16 bin 93 TL'ye yükseltecek. Ocakta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla beraber bu oranlar yükselecek. Peki, en düşük emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 06:47 Güncelleme 12 Aralık 2023, 06:53
Emekliye %21’lik Refah Payı artışı çıktı! En düşük emekli maaşı alan Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya 3.364 TL zam yansıyacak! 6 aylık enflasyon farkı dahil... 1

Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine yapılan %25'lik zamdan sonra, gözler 2024 yılına çevrildi. Özellikle alt sınırdan maaş alan emeklilerin kök maaş artışı nedeniyle ek zam alamaması, Ocak ayındaki maaşların ne kadar olacağı sorularını beraberinde getirdi. Kasım ayındaki ikramiye haberleriyle sevinç yaşayan emekliler, şimdi Aralık ayı enflasyon oranlarını bekliyor.

Emekliye %21’lik Refah Payı artışı çıktı! En düşük emekli maaşı alan Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya 3.364 TL zam yansıyacak! 6 aylık enflasyon farkı dahil... 2

2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında %25 artışla güncellenen maaşlar, yeni yılda da zamlı olarak ödenmeye devam edecek. Ancak, net zam oranları Ocak ayında açıklanacak olan kanun teklifiyle belirlenecek. İşte, bazı maaş gruplarına yapılabilecek zam oranlarına dair hesaplamalar:

Emekliye %21’lik Refah Payı artışı çıktı! En düşük emekli maaşı alan Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya 3.364 TL zam yansıyacak! 6 aylık enflasyon farkı dahil... 3

5 AYLIK NET ORANA GÖRE MAAŞ HESABI

7.500 TL Maaş Alanlar:

%33,64 zam durumunda maaşları 2.523 TL artacak ve toplam 10.023 TL olacak.

8.000 TL Maaş Alanlar:

%33,64 zam durumunda 5 aylık enflasyona göre 2.681 TL artacak ve maaşları 10.681 TL'ye yükselecek.

9.000 TL Maaş Alanlar:

%33,64 zam durumunda maaşları 3.027 TL artacak ve 12.027 TL olacak.

10.000 TL Maaş Alanlar:

%33,64 zam durumunda maaşları 3.364 TL artacak ve 13.364 TL olacak.

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