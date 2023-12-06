Faizsiz 20.000 TL acil kredi müjdesi geldi! 4 bankada tek kuruş faiz yok; 6 ay vadeli taksitli ödeme tablosu çıktı! 31 Aralık 2023'e kadar...

Yapı Kredi, Akbank ve diğer bankalar, özel kampanyalar ve faizsiz nakit avans seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, bu bankaların sunmuş olduğu fırsatları, kampanya detaylarını ve başvuru koşullarını detaylıca ele alacağız.
YAPI KREDİ'DEN FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI!
TROY Logolu Kredi Kartı Kampanyası
Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden müşteri olun.
TROY logolu kredi kartı başvurusu yapın.
15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatından yararlanın.
Başvuru Süreci
1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli.
Yapı Kredi Mobil'i indirerek süreci başlatın.
Yapı Kredi Mobil üzerinden kredi kartı başvurusu yapın.
Kampanya Koşulları
Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olanlar için geçerli.
15 gün içinde kredi kartı başvurusu yapılmalı ve onay alınmalı.
Kampanya, kredi kartı açıldıktan sonra 7 gün içinde tanımlanır.
Faizsiz taksitli nakit avans, sadece 6 ay vade ve tek seferde kullanılabilir.