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Faizsiz 20.000 TL acil kredi müjdesi geldi! 4 bankada tek kuruş faiz yok; 6 ay vadeli taksitli ödeme tablosu çıktı! 31 Aralık 2023'e kadar...

Ekonomik zorluklar içinde olan müşteriler için bir umut kapısı aralanıyor. Garanti, QNB Finansbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, ekonomik sıkıntı yaşayan müşterilere destek olmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu. Bu bankalar, acil nakit ihtiyacı olanlara 10.000 TL'den 20.000 TL'ye kadar sıfır faizli ve taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Bu uzun vadeli kampanyalar, faizsiz kredi arayanların finansal yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. İşte banka banka şartlar ve merak edilenler...

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 08:39 Güncelleme 06 Aralık 2023, 08:39
Faizsiz 20.000 TL acil kredi müjdesi geldi! 4 bankada tek kuruş faiz yok; 6 ay vadeli taksitli ödeme tablosu çıktı! 31 Aralık 2023’e kadar... 1

Yapı Kredi, Akbank ve diğer bankalar, özel kampanyalar ve faizsiz nakit avans seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, bu bankaların sunmuş olduğu fırsatları, kampanya detaylarını ve başvuru koşullarını detaylıca ele alacağız.

Faizsiz 20.000 TL acil kredi müjdesi geldi! 4 bankada tek kuruş faiz yok; 6 ay vadeli taksitli ödeme tablosu çıktı! 31 Aralık 2023’e kadar... 2

YAPI KREDİ'DEN FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI!

TROY Logolu Kredi Kartı Kampanyası

Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden müşteri olun.
TROY logolu kredi kartı başvurusu yapın.
15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatından yararlanın.
Başvuru Süreci
1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli.

Faizsiz 20.000 TL acil kredi müjdesi geldi! 4 bankada tek kuruş faiz yok; 6 ay vadeli taksitli ödeme tablosu çıktı! 31 Aralık 2023’e kadar... 3

Yapı Kredi Mobil'i indirerek süreci başlatın.
Yapı Kredi Mobil üzerinden kredi kartı başvurusu yapın.

Kampanya Koşulları
Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olanlar için geçerli.
15 gün içinde kredi kartı başvurusu yapılmalı ve onay alınmalı.
Kampanya, kredi kartı açıldıktan sonra 7 gün içinde tanımlanır.
Faizsiz taksitli nakit avans, sadece 6 ay vade ve tek seferde kullanılabilir.

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