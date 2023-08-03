Emekliye 6 aylık enflasyon tablosu oluştu! En düşük 7.500 TL alan SSK, Bağkur'a zamlı yeni maaş! Enflasyon farkı ilave edilecek! Toplu sözleşme + %24.45 fark...

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Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı güncel hesaplı tablolarda! Şu ana kadar oluşan yüzde 3.29 enflasyon farkı ve 6 aylık TÜFE tahminlerine göre hesaplanan yüzde 24.45 enflasyon farkının memur maaşlarına nasıl yansıtılacağı tek tek hesaplandı. Ayrıca şu ana kadar oluşan yüzde 3.29 enflasyon farkı ve 6 aylık TÜFE tahminlerine göre hesaplanan yüzde 24.45 enflasyon farkının da memur emeklisi maaşlarına nasıl yansıtılacağı ortaya çıktı. Peki kim ne kadar alacak? İşte tüm hesaplamalar...