Toplu sözleşme artışına ek enflasyon farkı hesabı! İşte meslek meslek yeni maşlar

1 Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin önümüzdeki 2 yıla ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu başlarken, burada kararlaştırılacak ocak zammına eklenecek enflasyon farkı için ipuçları geliyor.

2 NASIL HESAPLANACAK? Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına, Ocak'ta, bu ay tamamlanacak toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek zam oranı yansıtılacak. Ayrıca bir enflasyon farkı da söz konusu olacak. Bir önceki toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.