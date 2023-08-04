Revize edildi, e-Devlet'ten başvur PTT'den al! Sosyal yardım alanlara müjde! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı...

1 Temmuz ayında emekli ve asgari ücretlilere gelen maaş zammı sonrasında, sosyal yardımlar da güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda sosyal yardım ödemelerinin miktarlarının artırıldığını duyurdu. Bu güncelleme ile birçok kalemde maaşlar artırıldı sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlar için önemli bir gelişme sağlandı. Peki güncel ödemeler nasıl? Aile Destek, engelli aylığı, evde bakım maaşı almak için nasıl başvuru yapılır? İşte güncel ödeme tutarları ve başvuru ekranı!

2 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR? Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Son olarak en düşük emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltildi. Ara zam ile birlikte en düşük yüzde 50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar yüzde 75 olurken 5.625 liraya yükseldi. DUL VE YETİM MAAŞI BAŞVURU EKRANI