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Emekliye %5'lik refah payı + 2 bin TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağkur'luya %40 enflasyon farkı netleşti! %4 ek ödeme içinde...

Emeklilere ve memurlara yapılacak olan Ocak ayı zammı için belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayına ilişkin açıklanan enflasyon oranları, emeklilere ve memurlara yapılacak zamları netleştirdi. Veriler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında da değerlendirilecek. Kasım ayında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 3.28 olarak açıklandı. Bu veri, 5 aylık enflasyon farkını belirlemek adına önemli bir gösterge oldu. Peki, en düşük emekli maaşları ne kadar olacak 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 06:35 Güncelleme 07 Aralık 2023, 06:35
Emekliye %5’lik refah payı + 2 bin TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağkur’luya %40 enflasyon farkı netleşti! %4 ek ödeme içinde... 1

Son dakika haberleriyle birlikte, emekliler ve memurlar için Ocak zammı büyük ölçüde netleşiyor. Emekli maaşı ve memur zammı için kesin rakamların, 2024 yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası ortaya çıkacak. İşte, tek bir tablo üzerinde emekli maaşı hesaplamaları...

Emekliye %5’lik refah payı + 2 bin TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağkur’luya %40 enflasyon farkı netleşti! %4 ek ödeme içinde... 2

Milyonlarca işçi, emekli ve memur, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını beklerken, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı için belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı sonunda netleşti.

Emekliye %5’lik refah payı + 2 bin TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağkur’luya %40 enflasyon farkı netleşti! %4 ek ödeme içinde... 3

TÜİK, Kasım ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Aylık bazda yüzde 3.28, yıllık bazda ise yüzde 61.98 olarak gerçekleşen enflasyon, emekli ve memur maaşları üzerinde belirleyici olacak.

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