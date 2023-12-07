Emekliye %5'lik refah payı + 2 bin TL seyyanen zam çıktı! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağkur'luya %40 enflasyon farkı netleşti! %4 ek ödeme içinde...

1 Son dakika haberleriyle birlikte, emekliler ve memurlar için Ocak zammı büyük ölçüde netleşiyor. Emekli maaşı ve memur zammı için kesin rakamların, 2024 yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası ortaya çıkacak. İşte, tek bir tablo üzerinde emekli maaşı hesaplamaları...

2 Milyonlarca işçi, emekli ve memur, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını beklerken, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı için belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı sonunda netleşti.