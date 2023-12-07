0 ila 0,99 faizli otomobil kredisi müjdesi açıklandı! Aralık ayı 2023 araba fiyatlarına dev indirim başladı! Fiat, Hyundai, KIA, Opel, Toyota, Skoda, Chery...

Türkiye'de otomobil satışları, tarihi bir rekora imza atarak yılın ilk 11 ayında 1 milyon 74 bin adede ulaştı. Yılın sona ermesiyle birlikte otomobil markaları da yeni kampanyalarını duyurdu. Bazı markalar ise 500 bin liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı sunarak tüketicilere avantajlar sağlıyor. İşte, belli başlı markaların kredi ve indirim kampanyaları...
Ticaret Bakanlığı Düzenlemeleriyle Fiyatlar Değişiyor
Türkiye'de Ticaret Bakanlığı tarafından otomobil satışlarına ilişkin yapılan düzenlemeler, bayilerin fiyatlandırma ve satış politikalarında önemli değişikliklere neden oldu.
Bayilerin istedikleri gibi fiyat artırma ve satış temsilcisinin inisiyatifine bırakılan uygulamalar sona erdi. Bu düzenlemeler, tüketicileri olumsuz etkileyen fırsatçı, stokçu ve satış temsilcilerinin keyfi listelerini ortadan kaldırdı.