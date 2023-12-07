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0 ila 0,99 faizli otomobil kredisi müjdesi açıklandı! Aralık ayı 2023 araba fiyatlarına dev indirim başladı! Fiat, Hyundai, KIA, Opel, Toyota, Skoda, Chery...

Türkiye genelinde otomobil satışları, yılın ilk 11 ayında kaydedilen 1 milyon 74 bin adetlik rekor bir rakamla zirveye ulaştı. Bu olağanüstü başarı, otomobil üreticilerini yeni kampanyalarını duyurmaya teşvik etti. Yıl sonuna yaklaşılırken, birçok marka sıfır otomobil almak isteyenlere cazip kredi, takas ve indirim fırsatları sunuyor. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 10:58 Güncelleme 07 Aralık 2023, 11:17
0 ila 0,99 faizli otomobil kredisi müjdesi açıklandı! Aralık ayı 2023 araba fiyatlarına dev indirim başladı! Fiat, Hyundai, KIA, Opel, Toyota, Skoda, Chery... 1

Türkiye'de otomobil satışları, tarihi bir rekora imza atarak yılın ilk 11 ayında 1 milyon 74 bin adede ulaştı. Yılın sona ermesiyle birlikte otomobil markaları da yeni kampanyalarını duyurdu. Bazı markalar ise 500 bin liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı sunarak tüketicilere avantajlar sağlıyor. İşte, belli başlı markaların kredi ve indirim kampanyaları...

0 ila 0,99 faizli otomobil kredisi müjdesi açıklandı! Aralık ayı 2023 araba fiyatlarına dev indirim başladı! Fiat, Hyundai, KIA, Opel, Toyota, Skoda, Chery... 2

Ticaret Bakanlığı Düzenlemeleriyle Fiyatlar Değişiyor
Türkiye'de Ticaret Bakanlığı tarafından otomobil satışlarına ilişkin yapılan düzenlemeler, bayilerin fiyatlandırma ve satış politikalarında önemli değişikliklere neden oldu.

0 ila 0,99 faizli otomobil kredisi müjdesi açıklandı! Aralık ayı 2023 araba fiyatlarına dev indirim başladı! Fiat, Hyundai, KIA, Opel, Toyota, Skoda, Chery... 3

Bayilerin istedikleri gibi fiyat artırma ve satış temsilcisinin inisiyatifine bırakılan uygulamalar sona erdi. Bu düzenlemeler, tüketicileri olumsuz etkileyen fırsatçı, stokçu ve satış temsilcilerinin keyfi listelerini ortadan kaldırdı.

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