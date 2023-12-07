0 ila 0,99 faizli otomobil kredisi müjdesi açıklandı! Aralık ayı 2023 araba fiyatlarına dev indirim başladı! Fiat, Hyundai, KIA, Opel, Toyota, Skoda, Chery...

1

Türkiye'de otomobil satışları, tarihi bir rekora imza atarak yılın ilk 11 ayında 1 milyon 74 bin adede ulaştı. Yılın sona ermesiyle birlikte otomobil markaları da yeni kampanyalarını duyurdu. Bazı markalar ise 500 bin liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı sunarak tüketicilere avantajlar sağlıyor. İşte, belli başlı markaların kredi ve indirim kampanyaları...