Milyonların gözü maaş zamlarında: Başkan Erdoğan'dan net mesaj! İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda ekonomiye ilişkin kritik mesajlar verdi. Erdoğan asgari ücret ve memur zammına ilişkin net bir açıklama yaparken, enflasyonun da yakın zamanda kontrol altına alınacağının altını çizdi. Maaş maratonu 11 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Asgari ücret, emekliler, diğer çalışanlar… Maaşlara zam ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu..
Asgari Ücret Komisyonu 11 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Asgari ücrete zam ne kadar olacak, kulislerde konuşulan rakam ne? Diğer maaşlara nasıl yansır? Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TAKVİM BELLİ OLACAK
Pazartesi günü ilk görüşme yapılacak bundan bir asgari ücret rakamı çıkmayacaktır. Genelde bundan sonraki asgari ücret toplantılarının seyri belli olacak. Bir takvim ortaya çıkacak.
NET RAKAM NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?
İkincisi taraflar asgari ücrete dair beklentilerinin dayanaklarını oluşturan bir takım bilgiler, dosyalar, çalışmalar orada paylaşacaklar. Bir açılış toplantısı olacak. Daha sonra önümüzdeki haftalarda muhtemeldir ki ikinci üçüncü toplantıdan sonra rakamlar biraz daha netleşmeye başlayacak. Ben bu ayın sonuna doğru rakamların net bir şekilde ortaya çıkma ihtimalini daha kuvvetle muhtemel değerlendiriyorum.