Milyonların gözü maaş zamlarında: Başkan Erdoğan'dan net mesaj! İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

1 Asgari Ücret Komisyonu 11 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Asgari ücrete zam ne kadar olacak, kulislerde konuşulan rakam ne? Diğer maaşlara nasıl yansır? Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2 İşte o açıklamalardan satır başları; TAKVİM BELLİ OLACAK

Pazartesi günü ilk görüşme yapılacak bundan bir asgari ücret rakamı çıkmayacaktır. Genelde bundan sonraki asgari ücret toplantılarının seyri belli olacak. Bir takvim ortaya çıkacak.