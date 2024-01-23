Emekliye %5'lik ek zam takvimi çıktı! 24,25,26,27,28 Ocak'ta maaş alanlar dikkat! SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye 1 aylık fark yatıyor! %4'lük ek ödeme dahil...

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Yasa tasarısı, emeklilere sağlanacak olan ek avantajlarla dikkat çekiyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, emeklilik dilekçesi verenler dâhil olmak üzere 2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak herkes, 5 puanlık ilave zamdan ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından faydalanacak.