Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal politikaları güçlendirecek, ev kadınlarına prim desteği, her ailede bir sigortalı, Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi için kolları sıvadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da ev kadınlarına prim desteğinde Orta Vadeli Programı işaret ederek gündemlerinde olduğunu ifade etti.
Emeklilik yaşının kadınlarda anne olma, çocuk sayısına göre aşağı çekilmesi, çalışan annelere yıpranma payı ile hem yaş koşulu hem prim desteği verilmesi başlıkları seçenekler arasında yer alıyor.
Ev kadınlarının emekliliğini destek için isteğe bağlı ödeyecekleri sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. En az brüt asgari ücretin (20 bin 2 lira) yüzde 32'sini, en yüksek bunun 7.5 katı kadar yatırarak isteğe bağlı sigorta yaptırılabiliyor. Aylık en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6.400 lira olacak. Yasal düzenleme yapılması durumunda en düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının priminin 2 bin 133 lirasını devlet karşılayacak.