1 Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal politikaları güçlendirecek, ev kadınlarına prim desteği, her ailede bir sigortalı, Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi için kolları sıvadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da ev kadınlarına prim desteğinde Orta Vadeli Programı işaret ederek gündemlerinde olduğunu ifade etti.

2 Emeklilik yaşının kadınlarda anne olma, çocuk sayısına göre aşağı çekilmesi, çalışan annelere yıpranma payı ile hem yaş koşulu hem prim desteği verilmesi başlıkları seçenekler arasında yer alıyor.