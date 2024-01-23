EMEKLİYE EK ZAM: Ek ödemeler nasıl hesaplanacak? Hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Yasa tasarısı, emeklilere sağlanacak olan ek avantajlarla dikkat çekiyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, emeklilik dilekçesi verenler dâhil olmak üzere 2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak herkes, 5 puanlık ilave zamdan ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından faydalanacak.Emeklilerin gözü ek zam farkına çevrildi. Yüzde 35.57 zam ve 7 bin 500 lira taban aylık ödemesi üzerinden Ocak aylıklarını alan emeklilere, Meclis'teki yasanın çıkmasıyla ek zam farkı ödenmesi söz konusu olacak. Bu kapsamda 5 puanlık refah payı ve 10 bin liralık taban aylık üzerinden farklar hesaplanarak emeklilere verilecek.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Heyecanla beklenen ek zam düzenlemesi, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Yasa Meclis'te kabul edildikten sonra Başkan Recep Erdoğan tarafından imzalanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.Bu sürecin Cuma gününe kadar tamamlanması beklenirken, bu işlemin ardından da refah payı ve taban aylık artışıyla oluşan farklar hesaplara yatırılacak.

MAAŞ ÖDEMESİ 28'İNDE BİTİYOR

e-Devlet'te görünen emeklilerin kök aylık bilgileri yasa yürürlüğe girdikten sonra yüzde 42.6 zamma göre güncellenecek.

Sürecin uzaması halinde de en geç önümüzdeki hafta ödemelerin yapılacağı belirtiliyor.

SSK emeklilerine Ocak ayı aylık ödemeleri ayın 17'sinde başladı, Cuma günü yani ayın 26'sında da tamamlanacak.Bağ-Kur emeklilerine Ocak aylığı ödemeleri ise ayın 25'inde başlarken, 28'inde tamamlanacak.

MEMURUN GÖZÜ SGK'DA

Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi de önümüzdeki günlerde yüzde 49.25 zam ile oluşan farkı hesabında görecek.Memur emeklilerinin çoğu ödemelerini aylık alırken, 3 aylık alanlar da var. Bu nedenle kimilerine 1, kimilerine 2 ya da 3 aylık zam farkı ödenecek.Fark için ödeme takviminin açıklanması bekleniyor.

NE YATIRILACAK?

Emeklilerin hesabına yüzde 37.57 zamlı kök aylık ve yüzde 4-5 ek ödeme yatırılıyor.En az 7 bin 500 lira üzerinden ödemeler yapılıyor. Yasa çıktıktan sonra 5 puanlık refah payı ve 10 bin lira düzenlemesi üzerinden ortaya çıkan farklar ödenecek.Hesabına 7 bin 500 lira yatırılana 2 bin 500 lira fark verilecek.

Bağ-Kur emeklisiyim ayın 25'inde aylık alıyorum. Kök aylığım 6000 lira. Bu tarihte hesabıma kaç lira yatacak?



SSK emeklileri 17-25 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında aylık alıyor. Yasal düzenlemenin 26 Ocak tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması durumunda aylığınız refah payını içeren yüzde 42.57 oranındaki zammı da içerecek şekilde yatacaktır. Aylığınız yüzde 37.57 enflasyon zammıyla birlikte 8 bin 254 lira olacak.

Yasa çıktıktan sonra yüzde 42.57 zam uygulandığında kök aylığınız 8 bin 554 lira olacak. 25 Ocak tarihine kadar yasal düzenleme tamamlanırsa hesabınıza 10 bin lira yatacak. Yetişmezse 8 bin 554 lira yatacak daha sonra 1746 lira ilave zam farkı ödenecek.

Vergi indirimi yoluyla aylık bağlananlar da ek zam farkı alacak mı?



Vergi indirimi yoluyla emekli olan engelli vatandaşlar da ek zamdan yararlanacak. Kesinlikle bir hak kaybı söz konusu olmayacak.

Memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur aylıkları Temmuz ayında nasıl eşitlenecek?

SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları ocak-haziran dönemindeki enflasyon oranında artacak. Emekli Sandığı emeklileri ocak ayındaki yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerindeki enflasyon farkında temmuz ayındaki yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ilave edilecek.