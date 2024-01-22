Emekliye %4 ek ödeme planı çizildi! O tarihte hesapta, 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya 3.266,72 TL zam farkı yatacak! 5510 Ek 19 ödeme ilavesi ile...

1 Geçtiğimiz günlerde açıklanan yüzde 37,57'lik genel emekli zammının ardından, bu yeni düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılarak en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarılmış oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen bu düzenleme, bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşacak.

2 Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle uygulanacak ek zammın hayata geçmesiyle emeklilere, dul ve yetimlere hızla fark ödemeleri yapılacak. Fark ödemelerinin de bu hafta yapılması bekleniyor. İşte ek zam farkına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...