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Emekliye %4 ek ödeme planı çizildi! O tarihte hesapta, 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya 3.266,72 TL zam farkı yatacak! 5510 Ek 19 ödeme ilavesi ile...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yarın, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetimlerini ilgilendiren önemli bir düzenleme görüşülecek. İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, ocak ayındaki zamları artırarak emeklilere ek maddi destek sağlamayı hedefliyor. Yapılacak düzenleme ile en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılarak, emeklilerin maaşlarında önemli bir artış gerçekleştirilecek. Peki, emekli zam farkları ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 06:24 Güncelleme 22 Ocak 2024, 06:24
Emekliye %4 ek ödeme planı çizildi! O tarihte hesapta, 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya 3.266,72 TL zam farkı yatacak! 5510 Ek 19 ödeme ilavesi ile... 1

Geçtiğimiz günlerde açıklanan yüzde 37,57'lik genel emekli zammının ardından, bu yeni düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılarak en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarılmış oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen bu düzenleme, bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşacak.

Emekliye %4 ek ödeme planı çizildi! O tarihte hesapta, 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya 3.266,72 TL zam farkı yatacak! 5510 Ek 19 ödeme ilavesi ile... 2

Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle uygulanacak ek zammın hayata geçmesiyle emeklilere, dul ve yetimlere hızla fark ödemeleri yapılacak. Fark ödemelerinin de bu hafta yapılması bekleniyor. İşte ek zam farkına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

Emekliye %4 ek ödeme planı çizildi! O tarihte hesapta, 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya 3.266,72 TL zam farkı yatacak! 5510 Ek 19 ödeme ilavesi ile... 3

EMEKLİYE NELER ÖDENİYOR?
Emeklilerin hesabına her ay kök aylığı ile bunun yüzde 4-5'i oranında ek ödeme yatırılıyor. Ayrıca kök aylık ve ek ödemesinin toplamı taban aylık ödemesinin altında kalmışsa, ödemeyi taban tutara tamamlayan '5510 Ek 19 kapsamında' ilave ödeme de hesapta bulunuyor.

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