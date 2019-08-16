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Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme emeklilere nasıl yansıyacak? Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?

Milyonlarca emeklinin gözü toplu sözleşme masasında. Aile yardımı, ücretsiz ulaşım, aynı görevi yapmış olanlar arasındaki maaş farkının kapatılması, yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti, sosyal tesislerde indirim gibi talepler karara bağlanacak. Peki toplu sözleşme, emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Toplu sözleşme zammında memur emeklilerine sağlanan kazanımlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de sağlanacak mı? İşte milyonlarca emeklinin toplu sözleşme ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

16.08.2019 07:46 - Son Güncelleme: 16.08.2019 07:46
Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme emeklilere nasıl yansıyacak? Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?

Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde.

Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme emeklilere nasıl yansıyacak? Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?

Bir yandan hükümetin memurlar ve memur emeklileri için bugün yapacağı ilk zam teklifi heyecanla beklenirken, bir yandan da emeklileri maddi açıdan rahatlatacak, ek gelir yaratacak talepler için verilecek kararlar merakla bekleniyor.

Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme emeklilere nasıl yansıyacak? Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?

İşte toplu sözleşme masasında ele alınacak talepler:

Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme emeklilere nasıl yansıyacak? Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?

EK GELİR YOLUNU AÇACAK

Aile yardımı emeklilere de verilsin.

Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme emeklilere nasıl yansıyacak? Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?

Emekliler yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.

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