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Milyonlarca emekli ve memurun gözü bu zamlarda! Hükümet zam teklifini bugün açıklayacak (Video)

16.08.2019 10:09

Hükümet ile Memur-Sen arasında 5 milyon memuru ilgilendiren zam trafiği devam ediyor. Hükümet zam teklifini bugün yapacak. Süreç 20 Ağustos'ta sona erecek. Anlaşma çıkmazsa hakem kurulu devreye girecek. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı. İşte detaylar...


5 milyon memuru ilgilendiren zam taleplerine ilişkin hükümet ve Memur-Sen arasındaki görüşmeler aralıksız sürüyor. 2 milyonu emekli toplamda 5 milyon memuru kapsayan zam görüşmelerinin bir bölümü bugün gerçekleştirilecek.

1 Ağustos'tan bu yana süren görüşmeler kapsamında 2020 ve 2021 yılına ilişkin memur maaş zamları belirlenecek.

Hükümet ve Memur-Sen tarafı bugün üçüncü defa bir araya geldiler. Hükümetin yarın Memur-Sen'e zam teklifini sunması bekleniyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Hükümet ve Memur-Sen tarafındaki pazarlıkların son tarihi 20 Ağustos olarak belirlendi. 20 Ağustos'ta zam oranına ilişkin mutabakata varılmazsa hakem kuruluna başvurulacak ve hakem kurulu 5 gün içinde zamma ilişkin kararını açıklayacak.

MEMUR-SEN NE KADAR ZAM İSTİYOR?
Memur-Sen taban aylığına 200 lira seyyanen zam, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 yılı için 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için ise yüzde 2 oranında refah payı talebinde bulundu.

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