Faizler düştü konut satışları patladı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe satılık ev fiyatları

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık yüzde 0,99'a çekip vadeleri 180 aya uzatması, bir süredir beklemeye geçen konut talebini hareketlendirdi. Vatandaşların uygun maliyetli ve uygun fiyatlı konut arayışında ise en uygun fiyatlı evlerin Esenyurt ve Arnavutköy'de olduğu görülüyor. İstanbul'da en düşük konut fiyatında 2 bin 209 liralık ortalama metrekare fiyatıyla başı Esenyurt çekerken, onu 2 bin 240 lirayla Arnavutköy, 2 bin 300 lirayla Silivri, 2 bin 322 lirayla Beylikdüzü, 2 bin 350 lirayla Sancaktepe takip ediyor. İşte ilçe ilçe İstanbul'da satılık ev fiyatları...

15.08.2019 12:38 - Son Güncelleme: 15.08.2019 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





