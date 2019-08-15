GaleriEkonomi

Faizler düştü konut satışları patladı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe satılık ev fiyatları

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık yüzde 0,99'a çekip vadeleri 180 aya uzatması, bir süredir beklemeye geçen konut talebini hareketlendirdi. Vatandaşların uygun maliyetli ve uygun fiyatlı konut arayışında ise en uygun fiyatlı evlerin Esenyurt ve Arnavutköy'de olduğu görülüyor. İstanbul'da en düşük konut fiyatında 2 bin 209 liralık ortalama metrekare fiyatıyla başı Esenyurt çekerken, onu 2 bin 240 lirayla Arnavutköy, 2 bin 300 lirayla Silivri, 2 bin 322 lirayla Beylikdüzü, 2 bin 350 lirayla Sancaktepe takip ediyor. İşte ilçe ilçe İstanbul'da satılık ev fiyatları...

15.08.2019 12:38 - Son Güncelleme: 15.08.2019 12:38
Faizler düştü konut satışları patladı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe satılık ev fiyatları

İstanbul'da en düşük konut fiyatında 2 bin 209 liralık ortalama metrekare fiyatıyla başı Esenyurtçekerken, bu rakam Beşiktaş'ta 10 bin 632 liraya çıkıyor.

Faizler düştü konut satışları patladı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe satılık ev fiyatları

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık yüzde 0,99'a çekip vadeleri 180 aya uzatması, bir süredir beklemeye geçen konut talebini hareketlendirdi.

Faizler düştü konut satışları patladı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe satılık ev fiyatları

Vatandaşların uygun maliyetli ve uygun fiyatlı konut arayışında ise en uygun fiyatlı evlerin Esenyurt ve Arnavutköy'de olduğu görülüyor.

Faizler düştü konut satışları patladı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe satılık ev fiyatları

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın İstanbul'un ilçelerine göre konut fiyatlarını ele alan araştırmasına göre, kentte en düşük fiyatlı konut, ortalama metrekare fiyatının 2 bin 209 lira olduğu Esenyurt.

Faizler düştü konut satışları patladı! İşte İstanbul'da ilçe ilçe satılık ev fiyatları

Bu alanda Esenyurt'u 2 bin 240 lirayla Arnavutköy, 2 bin 300 lirayla Silivri, 2 bin 322 lirayla Beylikdüzü, 2 bin 350 lirayla Sancaktepe, 2 bin 370 lirayla Sultangazi, 2 bin 409 lirayla Avcılar, 2 bin 493 lirayla Sultanbeyli takip ediyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?