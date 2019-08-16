SSK Bağkur emekli maaşı nasıl arttırılır?
Erken emekli olmak isteyen binlerce kişi emekli maaşını arrtırmanın yolunu arıyor. Bu bağlamda vatandaşlar yoğun şekilde internette araştırma yapıyor. Prim ve yaş şartını yerine getirenler SSK ve Bağ-Kur üzerinden emekli oluyor. SSK ve Bağ-Kur üzerinden emekli olacak olan vatandaşlar maaşlarını artırmanın yolunu ararken, prim eksiği olan vatandaşlar da borçlanmalar ile bir an önce emekli olmanın yolunu araştırıyor. Erken emeklilik için de , emekli maaşının yükselmesi için de yol askerlik ve doğum borçlanmasından geçiyor. Peki, emekli maaşı nasıl artırılır? İşte doğum ve askerlik borçlanmasının şartları ve yapılması gerekenler...
Erken emeklilik ve emekli maaşını yükseltmek birçok vatandaşın ana gündem maddesi... Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar maaşlarını yüksek almak için gün aşırı formüller arıyor. SSK ve Bağ-Kur üzerinden yapılan prim ödemeleri ile emekli olan vatandaşlar, prim eksiğini doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yıpranma hakkı gibi yollara başvurarak kapatabiliyor. Bu yöntemler birçok vatandaşa erken emekliliğin kapılarını açıyor. Aynı yöntemlerden doğum ve askerlik borçlanması yüksek maaş almak için de olanak sunuyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı nasıl arttırılır? İşte erken emeklilik ve yüksek emekli maaşının formülleri...
EMEKLİ MAAŞI BORÇLANMA İLE ARTIRILABİLİR
Sosyal güvenlik sisteminde emekli aylığına en yüksek katkı 2000 öncesindeki prim ödeme sürelerinden geliyor. Dolayısıyla hem askerlik hem de yurt dışı borçlanması yapmanız, 2000 öncesi dönemdeki prim ödeme sürelerinizi artıracağı için emekli aylığınıza hatırı sayılır bir katkıda bulunur.
STAJ GEÇMİŞİ DOĞUM BORÇLANMASINDA ETKİLİ
Doğum borçlanması normalde sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonraki doğan çocuklar için yapılıyor. Daha önce staj sigortası bulunan kadınlar ise staj tarihi ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarih arasında doğan çocukları için doğum borçlanması hakkından yararlanabiliyor. Bu kadınların sigorta başlangıç tarihleri, borçlandıkları süre kadar öne çekiliyor ve daha erken emekli olabiliyorlar.
DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?
Doğum nedeniyle çalışma hayatından kopan kadınların diğer çalışanlardan geri kalmamaları için tanınan doğum borçlanması sayesinde erkek sigortalıların askerlik borçlanması gibi kadın sigortalılar da doğum borçlanması yoluyla Bağkur erken emeklilik müjdesi 2019 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi yakalayabilirler. Bu kapsamda doğum borçlanması yapacak kişilerin sigorta başlangıç tarihinden sonra doğum yapmış olmaları gerekmektedir.