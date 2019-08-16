SSK Bağkur emekli maaşı nasıl arttırılır?

Erken emekli olmak isteyen binlerce kişi emekli maaşını arrtırmanın yolunu arıyor. Bu bağlamda vatandaşlar yoğun şekilde internette araştırma yapıyor. Prim ve yaş şartını yerine getirenler SSK ve Bağ-Kur üzerinden emekli oluyor. SSK ve Bağ-Kur üzerinden emekli olacak olan vatandaşlar maaşlarını artırmanın yolunu ararken, prim eksiği olan vatandaşlar da borçlanmalar ile bir an önce emekli olmanın yolunu araştırıyor. Erken emeklilik için de , emekli maaşının yükselmesi için de yol askerlik ve doğum borçlanmasından geçiyor. Peki, emekli maaşı nasıl artırılır? İşte doğum ve askerlik borçlanmasının şartları ve yapılması gerekenler...

16.08.2019 15:49 - Son Güncelleme: 16.08.2019 15:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





