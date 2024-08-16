EMEKLİYE 5'Lİ KAZANÇ: Bu yıl devreye alınan tüm avantajlar yeni emekliler için de geçerli olacak! Neler değişecek?

Bu yıl emekli olanlar hem 2025'e göre yüksek güncelleme rakamlarından yararlanacak, hem de taban maaş, promosyon ve enflasyon artışlarını alacak. İndirim imkanları yeni emekliler için de geçerli olacak.
2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesinden sonra birçok gelişme yaşanmaya devam ediyor. Bir yandan indirim kampanyaları devam ederken Ocak-Temmuz artışları da maaşlara yansıdı. Bunların dışında taban promosyon miktarları artırılırken taban maaş yeniden belirlendi. Bütün bu gelişmelerden mevcut emekliler yararlanırken bu yıl emekli olacaklar da etkilenecek.
NELER DEĞİŞECEK?
Bu yıl emekli olacak sigortalılar için beş ayrı gelişme de yaşanacak.
Birincisi hem geçtiğimiz Ocak'taki yüzde 49.25 hem de Temmuz ayında yapılan yüzde 19.31- 24.73 artışlardan sadece mevcut emekliler değil, bu yıl emekli olacak sigortalılar da yararlanacak. Bu artışlar, bu yıl emekli aylığı bağlanacak herkese yansıtılacak. Böylece maaşların içinde 2024 yılı yüzde 86.16 oranındaki artış da olacak
İkincisi taban aylık da yaşanacak. Taban aylık tutarı da yeni düzenleme ile 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Bundan yeni emekliler de yararlanacak. Emeklilik için başvuran kişilere, hesaplanan aylık ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altındaysa 12 bin 500 lira yatırılacak.