EMEKLİYE 5'Lİ KAZANÇ: Bu yıl devreye alınan tüm avantajlar yeni emekliler için de geçerli olacak! Neler değişecek?

1 2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesinden sonra birçok gelişme yaşanmaya devam ediyor. Bir yandan indirim kampanyaları devam ederken Ocak-Temmuz artışları da maaşlara yansıdı. Bunların dışında taban promosyon miktarları artırılırken taban maaş yeniden belirlendi. Bütün bu gelişmelerden mevcut emekliler yararlanırken bu yıl emekli olacaklar da etkilenecek.

2 NELER DEĞİŞECEK?

Bu yıl emekli olacak sigortalılar için beş ayrı gelişme de yaşanacak. Birincisi hem geçtiğimiz Ocak'taki yüzde 49.25 hem de Temmuz ayında yapılan yüzde 19.31- 24.73 artışlardan sadece mevcut emekliler değil, bu yıl emekli olacak sigortalılar da yararlanacak. Bu artışlar, bu yıl emekli aylığı bağlanacak herkese yansıtılacak. Böylece maaşların içinde 2024 yılı yüzde 86.16 oranındaki artış da olacak