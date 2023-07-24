Emekliye %5+4 ek zam tablosu netleşti! 8.077 TL seyyanen zam + 8.000 TL kök aylık alana ek ödeme! BAĞKUR SSK maaşları tek tek şekillendi, intibak payı...

Emekli ve memur zam düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerle birlikte emekli maaşlarına %25 oranında zam yapıldı ve ödemeler başladı. Aynı şekilde, memur maaşları da %17.55 oranında zam yapılarak 15 Temmuz tarihinde ödendi. Bu düzenlemelerle birlikte memurlara ek bordro ile 14 günlük maaş farkı ve 8.077 TL'lik seyyanen zam ödemesi de yapıldı.