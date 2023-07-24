Emekliye %5+4 ek zam tablosu netleşti! 8.077 TL seyyanen zam + 8.000 TL kök aylık alana ek ödeme! BAĞKUR SSK maaşları tek tek şekillendi, intibak payı...
Temmuz ayı zammıyla birlikte, ülkemizdeki 16 milyon emekli ve 6 milyonu aşkın memur maaşlarına kavuştu. Bu düzenlemeyle birlikte memurların maaşlarına %17.55'lik bir artış yansıtıldı. Ayrıca memurlara ek bordro ile 14 günlük maaş farkı ve 8.077 lira seyyanen zam ödemesi de yapıldı. Memur emeklileri için ise %25 zam farkı uygulandı.Bu düzenlemeye göre, emeklilerin maaşlarına yapılan ek ödemenin tutarı, bu ay yeni aylık üzerinden hesaplandığı için artış gösterdi. Aynı şekilde emeklilik maaşının alt sınırı da değişti.
24.07.2023 11:17 - Son Güncelleme: 24.07.2023 11:30
Emekli ve memur zam düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerle birlikte emekli maaşlarına %25 oranında zam yapıldı ve ödemeler başladı. Aynı şekilde, memur maaşları da %17.55 oranında zam yapılarak 15 Temmuz tarihinde ödendi. Bu düzenlemelerle birlikte memurlara ek bordro ile 14 günlük maaş farkı ve 8.077 TL'lik seyyanen zam ödemesi de yapıldı.
Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;
"Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.