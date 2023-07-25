2023 Yenişehir evleri Arnavutköy projesi nerede? THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ve ödeme planı! Genç, şehit ve gazi yakınları...

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ve ödeme planı hakkında araştırmalar yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, şimdi de İstanbul'da ev sahibi olmayanlara yönelik yeni bir kampanya başlatıldı. Peki 2023 Yenişehir evleri Arnavutköy projesi nerede? İşte kura çekimi ve sonuçları hakkında detaylar.
Türk Hava Yolları (THY) Emlak Konut Arnavutköy projesi için başvurular geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Katılımcılar şimdi merakla kura sonuçlarını bekliyor. 1+1, 2+1, 3+1 daireler yüzde 20 peşinat ve 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle satışa sunulacak. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi başladı mı, ne zaman yapılacak? Kura sonuçları isim listesi hangi tarihte açıklanacak? İşte son durum.
ARNAVUTKÖY THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI?
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle başlatılan Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kapsamında 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksit imkanı sunuluyor.
Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihinde tamamlandı. Ancak kura çekim tarihi henüz duyurulmadı, kura sonuçları açıklanır açıklanmaz gelişmeler haberimizde olacak.