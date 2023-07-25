2023 Yenişehir evleri Arnavutköy projesi nerede? THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ve ödeme planı! Genç, şehit ve gazi yakınları...

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ve ödeme planı hakkında araştırmalar yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, şimdi de İstanbul'da ev sahibi olmayanlara yönelik yeni bir kampanya başlatıldı. Peki 2023 Yenişehir evleri Arnavutköy projesi nerede? İşte kura çekimi ve sonuçları hakkında detaylar.