Emekliye %51 maaş zammı için butona basıldı! 7.500 TL alan SGK-SSK, Bağkur'luya %5 ek ilaveyle en düşük maaş hesabı...

1 Yaklaşık 17 milyon emekli, 2024 yılının ilk zammının Ocak ayında yapılmasını bekliyor. Bu zam, enflasyona göre artışlar ve refah payını içerecek. İşte 2024 yılı zamlı emekli maaş hesabı ve tüm merak edilenler...

2 2024 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı oranı, son 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecektir. Memur emekli maaşları ise Ocak ayında yüzde 15, Temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılacak ve enflasyon farkları ayrıca ilave edilecek.