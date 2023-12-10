Emekliye %53,40 yeni zam artışı geldi! En düşük emekli maaşı alan SSK-SGK, Bağkur'luya 13.900 TL ek ödemeli maaş yatacak! %8'lik refah payı esas alınarak...

2024 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde, emekli vatandaşlar için zam haberleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte, emeklilerin alacakları zam miktarı netleşmiş olacak. Peki, 2024 için emekli zammı ne kadar olacak, tüm emekliler eşit bir zam mı alacak? İşte detaylar...
Milyonlarca emekli Ocak ayını bekliyor. Gündemde üç formül var. Refah payı, taban maaş artışı ve kök maaşa destek... Ne zaman ödenecek? Emekli zamları nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...
Aralık ayı ile birlikte çalışanlar, asgari ücretliler, emekliler ve memurlar yapılacak zam oranlarını beklemeye başladı. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını enflasyon verileri belirlerken, hükümet ayrıca refah payı uyguluyor. Emekliler için belirlenen taban maaş ile düşük aylıklara sosyal bir destek yapılarak yükseltiliyor.