Emekliye %53,40 yeni zam artışı geldi! En düşük emekli maaşı alan SSK-SGK, Bağkur'luya 13.900 TL ek ödemeli maaş yatacak! %8'lik refah payı esas alınarak...

1 2024 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde, emekli vatandaşlar için zam haberleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte, emeklilerin alacakları zam miktarı netleşmiş olacak. Peki, 2024 için emekli zammı ne kadar olacak, tüm emekliler eşit bir zam mı alacak? İşte detaylar...

2 Milyonlarca emekli Ocak ayını bekliyor. Gündemde üç formül var. Refah payı, taban maaş artışı ve kök maaşa destek... Ne zaman ödenecek? Emekli zamları nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...