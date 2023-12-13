Emekliye %4 ek ödeme + 10 p. refah payı zammı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı 11.500 TL olacak! %40 enflasyon farkı dahil...

1 Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur, Aralık ayı enflasyon rakamlarını büyük bir merakla bekliyor. Emekli kök maaşı zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaşlarındaki düzenlemeler için geri sayım başladı. Refah payı hariç maaş zammı düzenlemeleri, Aralık enflasyon rakamlarına bağlı olarak şekillenecek.

2 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak, bu da 6 aylık enflasyon oranlarının şekillenmesine neden olacak. Beklenen bu rakamlar, emekli kök maaş zammı ve memur zam oranlarını netleştirecek.