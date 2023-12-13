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Emekliye %4 ek ödeme + 10 p. refah payı zammı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı 11.500 TL olacak! %40 enflasyon farkı dahil...

Ocak 2024'te emekli maaşı ve memur zammı başta olmak üzere bir dizi maaş zammı düzenlemesi yapılacak. Milyonlarca vatandaş, yeni yıla artan gelirleriyle girecek. Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın koordineli bir şekilde çalıştığı bildirildi. Özellikle emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme planlandığı belirtiliyor. Aralık ayının son haftasıyla birlikte maaş zammı gündemi hareketlenecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2024? SSK, Bağkur maaş zam oranı kaç olacak? İşte detaylı hesaplamalar haberimizde...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 06:33 Güncelleme 13 Aralık 2023, 06:33
Emekliye %4 ek ödeme + 10 p. refah payı zammı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük emekli maaşı 11.500 TL olacak! %40 enflasyon farkı dahil... 1

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur, Aralık ayı enflasyon rakamlarını büyük bir merakla bekliyor. Emekli kök maaşı zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaşlarındaki düzenlemeler için geri sayım başladı. Refah payı hariç maaş zammı düzenlemeleri, Aralık enflasyon rakamlarına bağlı olarak şekillenecek.

Emekliye %4 ek ödeme + 10 p. refah payı zammı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük emekli maaşı 11.500 TL olacak! %40 enflasyon farkı dahil... 2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak, bu da 6 aylık enflasyon oranlarının şekillenmesine neden olacak. Beklenen bu rakamlar, emekli kök maaş zammı ve memur zam oranlarını netleştirecek.

Emekliye %4 ek ödeme + 10 p. refah payı zammı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük emekli maaşı 11.500 TL olacak! %40 enflasyon farkı dahil... 3

Enflasyon Verileri ve Öngörüler

Kasım ayında yüzde 3,28 olarak duyurulan enflasyon rakamları, 5 aylık süreçte yüzde 33,66'ya çıktı. Bu durum, Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminine uygun bir şekilde gerçekleşti.

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