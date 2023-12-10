Staj ve çıraklık sigortası için nihai tablo geldi! 2 yıllık prim kazancı eklenecek! Yaş şartı 58'den 54'e iniyor; Kadın, erkek 2000-2008 arası...

Staj sigortası, ev kadınları ve çalışan anneler için emeklilik hakkına daha kolay erişim imkanı sunuyor. Bu sigorta kapsamında yer alan bir düzenleme, staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri sırasında doğum borçlanması yapmalarına olanak tanıyor. Bu süre zarfında yapılacak 1 günlük borçlanma bile, emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilme fırsatını beraberinde getiriyor.
Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. 1 gün borçlanma bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir.
Staj sigortası ev kadınları ve çalışan annelerin, emeklilik hakkına erişimi kolaylaştırıyor.