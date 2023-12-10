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Staj ve çıraklık sigortası için nihai tablo geldi! 2 yıllık prim kazancı eklenecek! Yaş şartı 58'den 54'e iniyor; Kadın, erkek 2000-2008 arası...

Türkiye'de staj sigortasıyla çalışan kadınlar için önemli bir avantaj ortaya çıkıyor. İlk sigorta girişleri sırasında doğum borçlanması yaparak emeklilik tarihlerini geriye çekebilme haklarına sahipler. Bu uygulama sayesinde, birçok kadın, sadece 1 gün bile borçlanma yaparak emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilme fırsatına sahip. Peki, kimler staj ve çıraklık borçlanmasından yararlanabilir? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 11:29 Güncelleme 10 Aralık 2023, 11:29
Staj ve çıraklık sigortası için nihai tablo geldi! 2 yıllık prim kazancı eklenecek! Yaş şartı 58’den 54’e iniyor; Kadın, erkek 2000-2008 arası... 1

Staj sigortası, ev kadınları ve çalışan anneler için emeklilik hakkına daha kolay erişim imkanı sunuyor. Bu sigorta kapsamında yer alan bir düzenleme, staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri sırasında doğum borçlanması yapmalarına olanak tanıyor. Bu süre zarfında yapılacak 1 günlük borçlanma bile, emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilme fırsatını beraberinde getiriyor.

Staj ve çıraklık sigortası için nihai tablo geldi! 2 yıllık prim kazancı eklenecek! Yaş şartı 58’den 54’e iniyor; Kadın, erkek 2000-2008 arası... 2

Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. 1 gün borçlanma bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir.

Staj ve çıraklık sigortası için nihai tablo geldi! 2 yıllık prim kazancı eklenecek! Yaş şartı 58’den 54’e iniyor; Kadın, erkek 2000-2008 arası... 3

Staj sigortası ev kadınları ve çalışan annelerin, emeklilik hakkına erişimi kolaylaştırıyor.

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