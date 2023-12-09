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Emekli promosyonunda YENİ YIL kampanyası 🎄🎁 SGK, Bağkur'luya hediye gibi ödeme 💝 5 bin TL ikramiye + 12.000 TL...

Yılın son günlerine yaklaşırken, emeklilerin merakla beklediği yeni yıl promosyonlarıyla ilgili gelişmeler hız kazandı. Özellikle 7500 TL emekli maaşı alanlar için bu promosyonlar büyük önem taşıyor. Özellikle 7.500 TL, 8.500 TL ve 9.000 TL üzeri emekli maaşı alanlara yönelik çeşitli bankalar tarafından sunulan promosyonlar dikkat çekiyor. İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi gibi bankalar, emeklilere özel avantajlar ve nakit promosyonlar sunarak rekabeti kızıştırıyor. İşte emekli promosyonunda yeni yıl kampanyaları...

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 21:43 Güncelleme 09 Aralık 2023, 21:43
Emekli promosyonunda YENİ YIL kampanyası 🎄🎁 SGK, Bağkur’luya hediye gibi ödeme 💝 5 bin TL ikramiye + 12.000 TL... 1

Emeklilere yönelik banka promosyonları, maaşlarını taşımak isteyen emeklilere çeşitli avantajlar sunarak finansal anlamda destek olmayı amaçlıyor. İşte emekli promosyonu kampanyaları...

Emekli promosyonunda YENİ YIL kampanyası 🎄🎁 SGK, Bağkur’luya hediye gibi ödeme 💝 5 bin TL ikramiye + 12.000 TL... 2

İş Bankası: Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar 7.500 TL'ye varan promosyon fırsatlarından yararlanabilirler.

Emekli promosyonunda YENİ YIL kampanyası 🎄🎁 SGK, Bağkur’luya hediye gibi ödeme 💝 5 bin TL ikramiye + 12.000 TL... 3

Akbank: Maaşını Akbank'a taşıyan emeklilere toplamda 12.000 TL'ye varan ödüller sunulmaktadır.

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