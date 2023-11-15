ERKEN EMEKLİ OLMAK İSTEYENE MÜJDE! SGK’dan memurları ilgilendiren genelge değişikliği! O tarihe dikkat! SSK ve Bağ-Kurlular...

Sosyal Güvenlik Kurumu, yaptığı bir genelge değişikliği ile bazı memurlara erken emeklilik yolunu açtı. Peki söz konusu değişiklik kimleri etkiliyor? Genelgede ne diyor? Kimler kapsam dışı? İşte borçlanma yoluyla erken emeklilik imkanı sağlayan düzenlemenin detayları...
Ülkemizde erken emekliliğin en önemli yollarından birini borçlanma oluşturuyor. Doğum borçlanması SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur annelere eksik primlerini tamamlama yolunu açıyor.
Askerlik, öğrencilik, yurt dışı gibi hizmet borçlanmaları ise prim kazandırmanın yanı sıra eğer iş hayatına girmeden önce yapılmışsa sigorta başlangıcını geriye çekiyor.
Böylece daha erken yaşta emeklilik yolu açılıyor. Ancak burada bağlı bulunan kurum da öne taşıyor.