ERKEN EMEKLİ OLMAK İSTEYENE MÜJDE! SGK’dan memurları ilgilendiren genelge değişikliği! O tarihe dikkat! SSK ve Bağ-Kurlular...

Sosyal Güvenlik Kurumu, yaptığı bir genelge değişikliği ile bazı memurlara erken emeklilik yolunu açtı. Peki söz konusu değişiklik kimleri etkiliyor? Genelgede ne diyor? Kimler kapsam dışı? İşte borçlanma yoluyla erken emeklilik imkanı sağlayan düzenlemenin detayları...