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Emekliye %55 + %4 ek ödemeyle maaş artışı çıktı! 7.500 TL alan SGK-SSK, Bağkur'luya 5.000 TL seyyanen zamlı tablo! En düşük emekli maaşı 12'lik Refah Payı ile...

Yıl sonuna yaklaşırken, emeklilerin en düşük aylıklarını ilgilendiren zammın detayları netleşmeye başladı. 7 bin 500 TL emekli maaşı alan vatandaşlar, önceki dönemde yaşanan yüzde 29,41'lik enflasyon artışının ardından şimdiden cebine ek bir gelir koymanın sevincini yaşıyor. Kulislere sızan son rakamlara göre, yeni yılda emekli maaşlarına yüzde 50'nin üzerinde bir zam yapılması gündemde. İşte en yeni maaş hesaplamaları haberimizde...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 06:36 Güncelleme 23 Kasım 2023, 09:48
Emekliye %55 + %4 ek ödemeyle maaş artışı çıktı! 7.500 TL alan SGK-SSK, Bağkur’luya 5.000 TL seyyanen zamlı tablo! En düşük emekli maaşı 12’lik Refah Payı ile... 1

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, Merkez Bankası tarafından Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarıyla yeni bir ipucu kazandı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 67,23 olarak güncellendiği bu ankette elde edilen verilere göre, 2024 Ocak zammı hesaplamaları da değişti. Anket sonuçlarına göre, önümüzdeki yılın ilk yarısını kapsayan SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 39,62 olarak belirlendi. Ayrıca, memur zammı ve refah payı ile birlikte emekli zammının yüzde 50'yi aşacağı öngörülüyor. Peki, Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi maaşları ne kadar zamlanacak? İşte detaylar...

Emekliye %55 + %4 ek ödemeyle maaş artışı çıktı! 7.500 TL alan SGK-SSK, Bağkur’luya 5.000 TL seyyanen zamlı tablo! En düşük emekli maaşı 12’lik Refah Payı ile... 2

Türkiye'de emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili beklenen gelişmeler, enflasyon rakamlarına göre belirlenmeye devam ediyor. Son bilgilere göre, 7 bin 500 TL emekli maaşı alanlar, şimdiden yüzde 29,41'lik zamla karşılanacaklar.

Emekliye %55 + %4 ek ödemeyle maaş artışı çıktı! 7.500 TL alan SGK-SSK, Bağkur’luya 5.000 TL seyyanen zamlı tablo! En düşük emekli maaşı 12’lik Refah Payı ile... 3

Enflasyon verilerinin henüz ortaya çıkmamış olmasına rağmen, en düşük emekli maaşının 9 bin 500 TL'yi aşması kesin gibi görünüyor. Haberlere göre, vatandaşların beklentisi ise en düşük emekli maaşının yüzde 52'lik bir artışla 11 bin 400 TL'ye çıkarılması yönünde.

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