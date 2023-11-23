Emekliye %55 + %4 ek ödemeyle maaş artışı çıktı! 7.500 TL alan SGK-SSK, Bağkur'luya 5.000 TL seyyanen zamlı tablo! En düşük emekli maaşı 12'lik Refah Payı ile...

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, Merkez Bankası tarafından Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarıyla yeni bir ipucu kazandı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 67,23 olarak güncellendiği bu ankette elde edilen verilere göre, 2024 Ocak zammı hesaplamaları da değişti. Anket sonuçlarına göre, önümüzdeki yılın ilk yarısını kapsayan SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 39,62 olarak belirlendi. Ayrıca, memur zammı ve refah payı ile birlikte emekli zammının yüzde 50'yi aşacağı öngörülüyor. Peki, Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi maaşları ne kadar zamlanacak? İşte detaylar...
Türkiye'de emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili beklenen gelişmeler, enflasyon rakamlarına göre belirlenmeye devam ediyor. Son bilgilere göre, 7 bin 500 TL emekli maaşı alanlar, şimdiden yüzde 29,41'lik zamla karşılanacaklar.
Enflasyon verilerinin henüz ortaya çıkmamış olmasına rağmen, en düşük emekli maaşının 9 bin 500 TL'yi aşması kesin gibi görünüyor. Haberlere göre, vatandaşların beklentisi ise en düşük emekli maaşının yüzde 52'lik bir artışla 11 bin 400 TL'ye çıkarılması yönünde.