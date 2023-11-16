EYT sonrası 3 maddeli yepyeni aritmetik çıktı! 1999 ile 2011 arası SGK'lılar listede! 3600 kısmi, kademeli emeklilik, 1 yıllık staj çıraklık...

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Türkiye'de emeklilik sistemi önemli değişikliklere hazırlanıyor. 1999 öncesi sigortalılar için yaş şartı olmadan emeklilik imkanı sunulurken, bu durum 3 milyon vatandaşı kapsıyor. Ancak uzmanlar, yıllar içinde bu rakamın 5 milyona ulaşabileceğini öngörüyor. 1999 öncesi sigortalılara tanınan bu ayrıcalık, prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan herkesin emeklilik hakkına erişmesine olanak tanıyor. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlar için kademeli bir yaş şartı uygulanacak. Kısmi emeklilik için ise kademeli prim sistemi devreye girecek.