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EYT sonrası 3 maddeli yepyeni aritmetik çıktı! 1999 ile 2011 arası SGK'lılar listede! 3600 kısmi, kademeli emeklilik, 1 yıllık staj çıraklık...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartının kalkması, bir dönemin kapanmasına neden oldu. Ancak, bu tarihten sonraki sigortalılar için kademeli bir yaş şartı belirlendi. İşte, SSK'lı çalışanlar için belirlenen yeni emeklilik şartlarının detayları...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 08:14 Güncelleme 16 Kasım 2023, 08:14
EYT sonrası 3 maddeli yepyeni aritmetik çıktı! 1999 ile 2011 arası SGK’lılar listede! 3600 kısmi, kademeli emeklilik, 1 yıllık staj çıraklık... 1

Türkiye'de emeklilik sistemi önemli değişikliklere hazırlanıyor. 1999 öncesi sigortalılar için yaş şartı olmadan emeklilik imkanı sunulurken, bu durum 3 milyon vatandaşı kapsıyor. Ancak uzmanlar, yıllar içinde bu rakamın 5 milyona ulaşabileceğini öngörüyor. 1999 öncesi sigortalılara tanınan bu ayrıcalık, prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan herkesin emeklilik hakkına erişmesine olanak tanıyor. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlar için kademeli bir yaş şartı uygulanacak. Kısmi emeklilik için ise kademeli prim sistemi devreye girecek.

EYT sonrası 3 maddeli yepyeni aritmetik çıktı! 1999 ile 2011 arası SGK’lılar listede! 3600 kısmi, kademeli emeklilik, 1 yıllık staj çıraklık... 2

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için getirilen yeni emeklilik şartları, işe giriş tarihlerine göre kademeli bir yapıda belirlendi. Bu değişiklik, SSK'lı çalışanları doğrudan etkileyerek emeklilik süreçlerini yeniden şekillendirecek. İşte, yeni emeklilik şartlarına dair detaylar:

EYT sonrası 3 maddeli yepyeni aritmetik çıktı! 1999 ile 2011 arası SGK’lılar listede! 3600 kısmi, kademeli emeklilik, 1 yıllık staj çıraklık... 3

23/5/2002 Tarihinden Sonra Sigortalı Olanlar:

15 yıl sigortalılık süresi,
3600 prim ödeme gün sayısı,
Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabiliyor.

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