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Emekliye %52.83 zamla yeni maaş çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya yüzde 4-5 oranında ek ödeme netleşti! En düşük emekli maaşı 12'lik Refah Payı dahil...

Ocak ayında emekliler için beklenen artışlar geliyor. Enflasyon verilerinin belirleyici olduğu zam oranı, emeklilerin aylık gelirlerine olumlu yansıyacak. Bununla birlikte, refah payı eklenmesi ve en düşük aylık ödemelerin artırılması da gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon zammı, memur emeklilerine ise yüzde 15 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca, hazırlığı yapılan iyileştirmelerin aynı ay içerisinde devreye alınması bekleniyor. Peki, bu artışlar nasıl yansıtılacak, özellikle kök aylık konusunda neler olacak? En düşük mekeli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen maaş tablosu...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 06:35 Güncelleme 10 Kasım 2023, 06:35
Emekliye %52.83 zamla yeni maaş çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya yüzde 4-5 oranında ek ödeme netleşti! En düşük emekli maaşı 12’lik Refah Payı dahil... 1

Hükümet, emekli maaşlarında yapılacak düzenlemelerle ilgili ciddi teknik ve bütçe çalışmalarını sürdürüyor. Emekli zammı ve en düşük emekli maaşı üzerinde yapılan düzenlemeler, milyonlarca emeklinin alım gücünü artırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırlarının zorlanarak emeklilere yönelik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için bu düzenlemeler nasıl olacak? İşte hesaplanan rakamlara göre ek ödemeli kuruşu kuruşuna maaş tabloları...

Emekliye %52.83 zamla yeni maaş çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya yüzde 4-5 oranında ek ödeme netleşti! En düşük emekli maaşı 12’lik Refah Payı dahil... 2

Yaklaşık 12 milyon emekli 5 bin lira tutarındaki ikramiyeyi almaya hazırlanırken, tümünün aylıkları da Ocak ayıyla birlikte artacak.

Emekliye %52.83 zamla yeni maaş çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya yüzde 4-5 oranında ek ödeme netleşti! En düşük emekli maaşı 12’lik Refah Payı dahil... 3

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon zammı, memur emeklilerine yüzde 15 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken; hazırlığı yapılan iyileştirmenin de aynı ay içerisinde devreye alınması bekleniyor.

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