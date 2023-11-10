Emekliye %52.83 zamla yeni maaş çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya yüzde 4-5 oranında ek ödeme netleşti! En düşük emekli maaşı 12'lik Refah Payı dahil...

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Hükümet, emekli maaşlarında yapılacak düzenlemelerle ilgili ciddi teknik ve bütçe çalışmalarını sürdürüyor. Emekli zammı ve en düşük emekli maaşı üzerinde yapılan düzenlemeler, milyonlarca emeklinin alım gücünü artırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırlarının zorlanarak emeklilere yönelik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için bu düzenlemeler nasıl olacak? İşte hesaplanan rakamlara göre ek ödemeli kuruşu kuruşuna maaş tabloları...