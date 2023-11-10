Katil İsrail ve destekçilerine milli yumruk! Mastercard ve Visa yerine Troy! TROY nedir? Nasıl alınır?

1 İsrail menşeli şirketleri boykot kararı vatandaşı yerli ve milli ürünlere yöneltti. Geçtiğimiz gün sosyal medyada başlayan kampanya ile İsrail'in saldırılarına destek veren dünyanın en büyük iki ödeme sistemi Mastercard ve Visa yerine yerli ve milli ödeme sistemi TROY gündem oldu. Bir gün içinde binlerce kişi kredi kartını, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'a çevirtti. Bankalarını arayan vatandaşlar kartlarını yerli ödeme sistemine geçirmek istedi.

2 19 MİLYON KART BULUNUYOR

Bankalar, 2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) öncülüğünde bir araya gelerek yerel kart şeması TROY'u kurdu. Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, 2016 yılında faaliyete geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020 yılında BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olması sonrası TROY çalışmaları hızlandırıldı. Bu yıl devreye alınan yaygınlaştırma stratejisi ile TROY, hem kullanım hem de kart adedi olarak hızla büyüdü. TROY logolu yaklaşık 19 milyon kart bulunuyor. TROY, kartlı sistemler alanındaki en güncel teknolojileri destekliyor.