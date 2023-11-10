Katil İsrail ve destekçilerine milli yumruk! Mastercard ve Visa yerine Troy! TROY nedir? Nasıl alınır?

Katil İsrail'in Gazze'de 35 gündür sistematik olarak yaptığı soykırıma en büyük tepki Türkiye'den geldi. Başkan Erdoğan Netanyahu'nun savaş suçlusu ilan edilmesi için çalışacağını ifade ederken vatandaş da İsrail menşeili ve katliama destek veren ülkelere ait ürünlere boykot kararı aldı. Bunların başında da dünyanın en büyük iki ödeme sistemi Mastercard ve Visa geliyor. Bir gün içinde binlerce kişi kredi kartını, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'a çevirtti. Bankalarını arayan vatandaşlar kartlarını yerli ödeme sistemine geçirmek istedi. Peki TROY nedir? TROY kart yurtdışında kullanılabilir mi? Nasıl TROY kart sahibi olunabilir? İşte detaylar...
İsrail menşeli şirketleri boykot kararı vatandaşı yerli ve milli ürünlere yöneltti. Geçtiğimiz gün sosyal medyada başlayan kampanya ile İsrail'in saldırılarına destek veren dünyanın en büyük iki ödeme sistemi Mastercard ve Visa yerine yerli ve milli ödeme sistemi TROY gündem oldu. Bir gün içinde binlerce kişi kredi kartını, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'a çevirtti. Bankalarını arayan vatandaşlar kartlarını yerli ödeme sistemine geçirmek istedi.
19 MİLYON KART BULUNUYOR
Bankalar, 2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) öncülüğünde bir araya gelerek yerel kart şeması TROY'u kurdu. Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, 2016 yılında faaliyete geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020 yılında BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olması sonrası TROY çalışmaları hızlandırıldı. Bu yıl devreye alınan yaygınlaştırma stratejisi ile TROY, hem kullanım hem de kart adedi olarak hızla büyüdü. TROY logolu yaklaşık 19 milyon kart bulunuyor. TROY, kartlı sistemler alanındaki en güncel teknolojileri destekliyor.
Ekim 2023 itibarıyla TROY'un, banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunurken TROY logolu kartlar yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor. TROY kartlar ile bankaların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde taksit yapılabiliyor, puan kazanılabiliyor ve bankaların uyguladığı sadakat programlarından faydalanılabiliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Yurt dışında, kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanılabilen TROY kart, banka ve elektronik para kuruluşlarına başvurularak alınabiliyor.