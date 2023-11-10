Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuda elektrikli araç dönemi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, " Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi" hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu" başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırlanan rehber ile kamuda yeni otobüs, otomobil gibi motorlu araç alımlarında elektrikli araçlar öncelikli olarak değerlendirilecek. Kamu binalarının çatılarına ve otopark alanlarına güneş enerjisi panelleri kurulacak.

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HANGİ BİNALAR KAPSAMDA?

Rehber, Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binalarını kapsıyor. Yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP üzeri olan binalar veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekare üzeri olan kamu binalarının Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmesi gerekiyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Mülkiyeti kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma planı olmayan ve 1 Ocak 2024 itibariyle en az 5 yılını tamamlamış binalar; ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, sıcak su tedariki ve diğer ekipmanlar için kullanılan enerji kaynakları ve verimli ekipman kullanımlarında yüzde 30 tasarruf sağlayacak.