Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL'lik ikramiye ne zaman yatırılacak? Emekli, dul ve yetimler nelere dikkat etmeli?

Bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yürürlüğe girdi. Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin liradan 3 bin liraya yükselten düzenleme Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Sıra ilk ikramiyenin ödenme tarihinin açıklanmasına geldi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ödeme tarihleri üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Ramazan Bayramı 10 Nisan'a denk geldiği için bu tarihten önce ödenmesi gereken ikramiyenin 1-9 Nisan tarihleri yatırılması bekleniyor. İşte ikramiye ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

3

KİM, NE KADAR ALACAK?

İkramiye ödemesi dosya bazında yapılıyor. Bu kapsamda dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Emekliler 3 bin lira alırken, vefat eden eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara hisseleri oranında ödeme yapılacak.