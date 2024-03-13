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Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL'lik ikramiye ne zaman yatırılacak? Emekli, dul ve yetimler nelere dikkat etmeli?

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselten yasa yürürlüğe girdi. Sıra ilk ödeme takviminin açıklanmasına geldi. İlk ikramiyenin 10 Nisan'dan önce, büyük ihtimalle 1-9 Nisan'da yatırılması bekleniyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 07:07 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:07
Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL’lik ikramiye ne zaman yatırılacak? Emekli, dul ve yetimler nelere dikkat etmeli? 1

Bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yürürlüğe girdi. Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin liradan 3 bin liraya yükselten düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL’lik ikramiye ne zaman yatırılacak? Emekli, dul ve yetimler nelere dikkat etmeli? 2

Sıra ilk ikramiyenin ödenme tarihinin açıklanmasına geldi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ödeme tarihleri üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Ramazan Bayramı 10 Nisan'a denk geldiği için bu tarihten önce ödenmesi gereken ikramiyenin 1-9 Nisan tarihleri yatırılması bekleniyor. İşte ikramiye ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL’lik ikramiye ne zaman yatırılacak? Emekli, dul ve yetimler nelere dikkat etmeli? 3

KİM, NE KADAR ALACAK?
İkramiye ödemesi dosya bazında yapılıyor. Bu kapsamda dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Emekliler 3 bin lira alırken, vefat eden eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara hisseleri oranında ödeme yapılacak.

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