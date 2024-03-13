Emekliye 4.666 TL iade listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 14-31 Mart arasında 2'si birlikte maaş verilecek! 13.450 TL'lik yeni ek ödeme...

2024'ün ilk yarısında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranları netleşirken, emeklilerin dikkati banka promosyonlarına çevrildi. Emekliler için sağlanan ek gelir kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan banka promosyonları, emeklilerin maddi durumlarını güçlendirmelerine katkı sağlıyor.

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2024'ün ilk yarısında emekliler için maaş zamlarının yanı sıra, bankaların sunduğu emekli promosyon kampanyaları büyük bir ilgi görüyor. Özellikle emekli maaşlarında yapılan %49,25'lik zam ve bayram ikramiyelerindeki %50'lik artış, emeklilerin finansal refahına önemli katkılar sağlıyor. Bu dönemde, emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de hangi bankanın en yüksek emekli promosyonu sunduğu oluyor.