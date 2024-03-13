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Emekliye 4.666 TL iade listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 14-31 Mart arasında 2'si birlikte maaş verilecek! 13.450 TL'lik yeni ek ödeme...

Mart ayının gelmesiyle birlikte, emekli promosyon rakamları da güncellendi. Emeklilerin maaşlarını aldıkları bankalar arasında yer alan Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer 5 banka, emeklilere sunulan promosyon miktarlarını açıkladı. Öte yandan promosyon iade açıklaması geldi. Tutarlara göre hesaplamalar yapılıyor. İşte konu hakkında detaylar ve yeni güncel tablo haberimizde...

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 16:44 Güncelleme 13 Mart 2024, 16:44
Emekliye 4.666 TL iade listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 14-31 Mart arasında 2’si birlikte maaş verilecek! 13.450 TL’lik yeni ek ödeme... 1

2024'ün ilk yarısında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranları netleşirken, emeklilerin dikkati banka promosyonlarına çevrildi. Emekliler için sağlanan ek gelir kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan banka promosyonları, emeklilerin maddi durumlarını güçlendirmelerine katkı sağlıyor.

Emekliye 4.666 TL iade listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 14-31 Mart arasında 2’si birlikte maaş verilecek! 13.450 TL’lik yeni ek ödeme... 2

2024'ün ilk yarısında emekliler için maaş zamlarının yanı sıra, bankaların sunduğu emekli promosyon kampanyaları büyük bir ilgi görüyor. Özellikle emekli maaşlarında yapılan %49,25'lik zam ve bayram ikramiyelerindeki %50'lik artış, emeklilerin finansal refahına önemli katkılar sağlıyor. Bu dönemde, emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de hangi bankanın en yüksek emekli promosyonu sunduğu oluyor.

Emekliye 4.666 TL iade listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 14-31 Mart arasında 2’si birlikte maaş verilecek! 13.450 TL’lik yeni ek ödeme... 3

Emekli Maaşında Zam ve Promosyon Fırsatları
2024 yılında emekli maaşlarında yaşanan önemli zam, en düşük emekli maaşını 10 bin TL'ye çıkarırken, bayram ikramiyeleri de 3 bin TL'ye yükseldi.

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