Emekliye %5 ek zam + %11 Puan Refah Payı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağ-Kur'luya %12'lik zam farkı şekillendi! 7.500 TL kök aylık alanlar...

1 Emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olarak kesinleşirken, memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam aldı. Ancak, emeklilere ek zam ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşı için yapılan çalışmalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu kapsamda gözler Kabine toplantısına çevrildi. İşte kök maaş zammına ilişkin açıklamalar ve hesaplamalar...

2 Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emeklinin beklediği 2024 yılı emekli zammı ve refah payı için çalışmalar hızla devam ediyor. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 37,57 zam ve memur zammının yüzde 49,25 olması, emekliler arasında eşitsizlik tartışmalarını beraberinde getirdi.