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Emekliye %5 ek zam + %11 Puan Refah Payı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağ-Kur'luya %12'lik zam farkı şekillendi! 7.500 TL kök aylık alanlar...

Türkiye'de emeklilerin Ocak-Haziran dönemi zamları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tabi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57 zam uygulanırken, aynı dönemde memur ve memur emeklilerine yüzde 15 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile yüzde 49,25 zam yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, emeklilere ek zam ve 2024 en düşük emekli maaşı için çalışmaların başladığı belirtildi. Bu çerçevede, emeklilere yönelik refah payının belirlenmesi için bütçe sınırları sonuna kadar zorlanacak. Bu kapsamda gözler Kabine toplantısına çevrildi. Peki, emekliye ek zam gelecek mi, refah payı ilave edilecek mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 06:40 Güncelleme 08 Ocak 2024, 06:40
Emekliye %5 ek zam + %11 Puan Refah Payı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağ-Kur’luya %12’lik zam farkı şekillendi! 7.500 TL kök aylık alanlar... 1

Emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olarak kesinleşirken, memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam aldı. Ancak, emeklilere ek zam ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşı için yapılan çalışmalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu kapsamda gözler Kabine toplantısına çevrildi. İşte kök maaş zammına ilişkin açıklamalar ve hesaplamalar...

Emekliye %5 ek zam + %11 Puan Refah Payı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağ-Kur’luya %12’lik zam farkı şekillendi! 7.500 TL kök aylık alanlar... 2

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emeklinin beklediği 2024 yılı emekli zammı ve refah payı için çalışmalar hızla devam ediyor. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 37,57 zam ve memur zammının yüzde 49,25 olması, emekliler arasında eşitsizlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

Emekliye %5 ek zam + %11 Puan Refah Payı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK, Bağ-Kur’luya %12’lik zam farkı şekillendi! 7.500 TL kök aylık alanlar... 3

EMEKLİYE EK ZAM GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na emeklilere yönelik yeni bir çalışma talimatı vererek, emeklilere ek zam ve en düşük emekli maaşı için teknik ve bütçe çalışmalarını başlattı.

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