Emekliye refah payı ne olacak? En düşük SSK ve Bağ-Kur Emeklinin maaşı ne olacak? İşte detaylar…

Türkiye'de emeklilerin Ocak-Haziran dönemi zamları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tabi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57 zam uygulanırken, aynı dönemde memur ve memur emeklilerine yüzde 15 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile yüzde 49,25 zam yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, emeklilere ek zam ve 2024 en düşük emekli maaşı için çalışmaların başladığı belirtildi. Bu çerçevede, emeklilere yönelik refah payının belirlenmesi için bütçe sınırları sonuna kadar zorlanacak. Bu kapsamda gözler Kabine toplantısına çevrildi. Peki, emekliye ek zam gelecek mi, refah payı ilave edilecek mi? İşte merak edilenler...