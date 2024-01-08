Annelere yeni destek: Doğum yapanlara verilen ödemeler arttı! 3 ödenekte tutar değişti I Kim, ne kadar alacak?

Çalışan annelere yapılan devlet destekleri yeni yılla birlikte artıyor. Doğum iznindeki annelerin en düşük iş göremezlik ödeneği 33 bin 387 liradan 49 bin 784 liraya çıktı. Yarı zamanlı çalışan anneye de İŞKUR her ay içine n az 6 bin 656 lira yerine 9 bin 925 lira ödeyecek. Emzirme ödeneği ise 856 lira olarak bekleniyor.
Yeni yılla birlikte hemen herkesin geliri artıyor. Annelere verilen destekler de bu kapsamda yer alıyor. Çocuğu olanlara verilen emzirme ödeneği, çalışanlara doğum izninde oldukları süre için ödenen iş göremezlik ödeneği ve yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'un yaptığı ödeme artan ödemelerden oluyor. İşte detayları...
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği ya da bir diğer adıyla rapor parası, 112 gün üzerinden veriliyor. Ödenecek ücretin hesaplaması da son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor.
Ancak en düşük ödenek, yani asgari ücretlilerin ödenekleri, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Bu tutar yeni yılla birlikte 33 bin 387 liradan 49 bin 784 liraya çıktı. En düşük ödemede 16 bin 396 lira artış oldu.