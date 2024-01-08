Annelere yeni destek: Doğum yapanlara verilen ödemeler arttı! 3 ödenekte tutar değişti I Kim, ne kadar alacak?

Çalışan annelere yapılan devlet destekleri yeni yılla birlikte artıyor. Doğum iznindeki annelerin en düşük iş göremezlik ödeneği 33 bin 387 liradan 49 bin 784 liraya çıktı. Yarı zamanlı çalışan anneye de İŞKUR her ay içine n az 6 bin 656 lira yerine 9 bin 925 lira ödeyecek. Emzirme ödeneği ise 856 lira olarak bekleniyor.