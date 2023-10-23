Prim indirimiyle 5000-7200 günü olana 5 yaş erken emeklilik! Güzel haber geldi; EYT dahil 2000-2009 sonrası sigortalıya 15-16-18 yıl safir değerinde...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olarak yüz binlerce küçük esnafa verdiği erken emeklilik müjdesi, gündemin en öne çıkan konularından biri haline geldi. Bağkur primlerinde yapılacak düzenleme, bu önemli vaadin anahtarını oluşturuyor. Düzenleme, 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde emeklilik yaşı değişiklikleriyle birlikte primlerin düşmesine olanak tanıyacak. İşte detaylar...