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Prim indirimiyle 5000-7200 günü olana 5 yaş erken emeklilik! Güzel haber geldi; EYT dahil 2000-2009 sonrası sigortalıya 15-16-18 yıl safir değerinde...

Türkiye'de Bağ-Kur sigortalıları için önemli bir gelişme yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda önemli bir değişiklik planlanıyor. Bu yeni düzenleme, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik hakkını 5 yıl öncesine çekmeyi hedefliyor. Peki, kimler yararlanacak? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 13:58 Güncelleme 23 Ekim 2023, 13:58
Prim indirimiyle 5000-7200 günü olana 5 yaş erken emeklilik! Güzel haber geldi; EYT dahil 2000-2009 sonrası sigortalıya 15-16-18 yıl safir değerinde... 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olarak yüz binlerce küçük esnafa verdiği erken emeklilik müjdesi, gündemin en öne çıkan konularından biri haline geldi. Bağkur primlerinde yapılacak düzenleme, bu önemli vaadin anahtarını oluşturuyor. Düzenleme, 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde emeklilik yaşı değişiklikleriyle birlikte primlerin düşmesine olanak tanıyacak. İşte detaylar...

Prim indirimiyle 5000-7200 günü olana 5 yaş erken emeklilik! Güzel haber geldi; EYT dahil 2000-2009 sonrası sigortalıya 15-16-18 yıl safir değerinde... 2

Bakan Işıkhan, 7 bin 200 güne düşürülmesi için çalışmaların başladığını ve 9 bin gün yerine 7 bin 200 prim ödeyen Bağ-Kur sigortalılarına 5 yıl erken emeklilik hakkı verileceğini açıkladı.

Prim indirimiyle 5000-7200 günü olana 5 yaş erken emeklilik! Güzel haber geldi; EYT dahil 2000-2009 sonrası sigortalıya 15-16-18 yıl safir değerinde... 3

Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan Bağ-Kur'luları kapsayacak.

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