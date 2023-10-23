Araç piyasası için balon söndü! Fiyatlar çakılıyor! Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler sonuç verdi

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İkinci araç piyasası aylardan beridir sürekli değerleniyordu. Ancak, Temmuz 2023 itibarıyla işler tersine döndü. Çünkü, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı sıkı önlemler ve borsa, faiz gibi finansal yatırım araçlarının çeşitlenmesiyle sıfır araçlardaki 'yatırım' talebi geri çekildi. Böylece piyasada sıfır araç bollaştı. Bayiler kısa sürede teslimat, markalar ellerindeki stokları eritmek için kampanyalar yapmaya başladı. Bu gelişmeler ikinci el araç satışlarını adeta bıçak gibi kesti. Satışlar o kadar yavaşladı ki; Türkiye'nin en büyük iki ilan sitesinde temmuzda toplam 400 bin adet civarında olan ikinci el araç ilanı sayısı, ekim sonu itibarıyla toplam 1 milyona ulaştı.