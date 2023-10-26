Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı, engelli maaşı, aile destek parasına zam + zam müjdesi! Sosyal yardımlara %51'lik yeni tablo açıklandı! 2024 Ocak'ta...

Asgari ücretin belirlenme süreci, sadece asgari ücretle çalışanları değil, geniş bir toplumu da yakından ilgilendiriyor. 2024'te asgari ücretin artırılması, sosyal yardım ve desteklerde de önemli bir revizyonun kapısını aralıyor. Asgari ücretin yükselmesiyle birlikte, evde bakım maaşlarında da bir artışın beklendiği biliniyor. Ancak bu artışın ne kadar olacağı konusunda net bir bilgi henüz paylaşılmış değil. Evde bakım maaşı, 65 yaş üzeri bireyler için verilen aylık, dul ve engelli maaşları, ailelere sağlanan maddi desteklerde beklenen değişiklikler nelerdir? İşte bu konuda bilinmesi gerekenler...
Devlet, ekonomik zorluklarla mücadele eden ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklemek amacıyla yürüttüğü sosyal yardım programlarına önemli bir güncelleme getiriyor. Ocak ayının gelmesiyle birlikte asgari ücret katsayısındaki artış, bu destek ödemelerine de olumlu yansıyacak. İşte bu önemli değişiklikle ilgili detaylar...
Yeni yıla yeni gelirlerle girilecek. Milyonların kazancı Ocak ayının gelmesiyle birlikte artacak.
Memurların ve emeklilerin zam oranı için 6 aylık enflasyon verileri beklenirken; bir artış da asgari ücretlilere yapılacak. Asgari ücret 1 Ocak'ta zamlanacak.